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Дизельные насосные станции

Дизельные насосные станции представляют собой автономное оборудование с двигателем внутреннего сгорания и специальным насосом для подачи жидкостей и других продуктов под давлением. Данные устройства, в основном, используются в промышленности и отличаются универсальностью и практичностью.

Современные дизельные насосные агрегаты имеют компактную конструкцию и небольшие габариты. Станция является самой популярной установкой для перекачки жидкостей различной плотности и состава. Благодаря своим небольшим размерам, насосные устройства могут быть размещены на небольшом шасси. Одним из основных преимуществ данных приборов является мобильность, что облегчает их перевозку.

Насосные установки оснащены мощным двигателем, благодаря которому определяются производительность и эффективность выполнения работ. Например, перекачка жидкого навоза может быть завершена за один час. Эксперты рекомендуют обратить особое внимание на состояние компонентов. Периодически им будет требоваться обслуживание. Специалисты советуют менять расходники вовремя, что влияет на функциональность устройства в целом.

Таким образом, перекачка жидкости под высоким давлением происходит с помощью насосных станций. Дизельный двигатель имеет обширный спектр применения. Благодаря своей мощи, универсальности и практичности, он используется в промышленности, сельском хозяйстве и аграрном секторе.

Здесьпредставлен виртуальный каталог дизельных станций - вы можете выбрать наиболее подходящие модели. Специалисты готовы помочь вам с выбором.

Насосные станции подходят для перекачки:

  • Жидкий навоз.
  • Жидкости для орошения.
  • Сточные воды.
  • Дизельное топливо и много другого.

Перекачка воды через насосные агрегаты важна для скважин, бассейнов и прочих резервуаров. Имейте в виду, что дизельное устройство функционирует в бесшумном режиме и при этом, потребляет минимум топлива. Это намного дешевле бензина. При покупке насосных агрегатов руководствуйтесь их сферой пользования и назначением.

19 март 2019 /
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