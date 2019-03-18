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Что можно изобразить алмазной вышивкой?

В последнее время украшать свой дом картинами собственного изготовления стало весьма популярно, но если обычной живописью уже никого не удивишь, то вот картины с алмазной вышивкой – это новинка, которая только набирает свои обороты. Данный вид рукоделия еще называют алмазной мозаикой, что наиболее точно отражает суть этого занятия. Сегодня в моде изображения с различными достопримечательностями, поэтому алмазная вышивка «Мечеть» может стать настоящим украшением вашего дома. Выкладка акриловых камушков понравится, как детям, так и взрослым, поэтому такой вид рукоделия может стать отличным вариантом для семейного досуга. Кроме того, мозаика из алмазиков требует намного меньше сил и времени в отличие от той же вышивки, поэтому она обязательно понравится даже тем, кто никогда не занимался рукоделием.

В набор такого вида творчества входит холст с нанесенной схемой и клеевой основой, которая покрыта пленкой. Также вы получите полный набор необходимых камешков, пинцет и небольшую тарелочку для удобства работы с мелкими деталями. Все комплектующие упаковываются в плотную коробку, которая защищает их от различных повреждений. Наборы с алмазной мозаикой могут стать отличным подарком для ваших родных и близких, при этом вы можете подарить как сам набор, так и уже готовую картину. К слову говоря, такое рукоделие – это не просто декор для вашего жилища, но и полезные занятия для детей, развивающие мелкую моторику. Для взрослых – это прекрасная возможность снять стресс после длительного трудового дня.

Акриловые алмазы могут быть как круглыми, так и квадратными, но все они с гранями, которые будут красиво переливаться при попадании света. Кроме того, алмазная вышивка купить которую вы можете на нашем сайте, может быть, как полной, так и частичной. То есть, картина может быть полностью заполнена камешками или заполняется основное изображение, а фон остается пустым. Последние больше подойдут для начинающих, поскольку делать их очень просто, но также увлекательно и интересно.

Заполнив картину алмазами, вы можете сразу повесить ее в своем доме, поскольку холст оснащается подрамником. Поскольку все необходимое уже есть в наборе, от вас требуется только внимание и правильное размещение изделия. Очень важно, чтобы в том месте, где вы будете собирать мозаику, было хорошее освещение, так как при работе с мелкими деталями это просто необходимо. Далее вы выкладываете камешки на клейкую основу по схеме, главное при этом постепенно отклеивать защитную пленку, чтобы на вашу картину не попал мусор. Алмазная вышивка – это не просто модное увлечение, но и прекрасный способ разнообразить свой досуг.

18 март 2019 /
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