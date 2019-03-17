Как купить купальник в интернет-магазине

В последние годы наиболее удобный и правильный способ выбрать купальник - это купить его в интернет-магазине. Это удобно, в основном потому, что вам не нужно тратить много времени и усилий, проходить сотни вешалок, чтобы ознакомиться с ассортиментом. Нужно всего лишь сделать несколько кликов и просмотреть все предложения. Кроме того, цены в интернет-магазинах намного дешевле, чем в обычных торговых центрах, и даже когда вы платите курьерской службе, вы экономите время и деньги.

Чтобы принять правильное решение, не обязательно пытаться надеть купальник - просто знайте некоторые основные правила, и вы будете прекрасны.

Если у вас идеальная фигура, то у вас нет проблем с выбором. Вот вопрос о том, как подчеркнуть красоту больше. Однако не все женщины абсолютно безупречны, поэтому процедуру выбора в интернет-магазине (например, ocean club купальники) следует рассматривать осознанно, исходя из объективного отражения в зеркале.

Если у вас маленькая грудь, стоит обратить внимание на модели с плотными поролоновыми накладками в области груди, несколько моделей с нашивками, яркими полосками и крупными бусинами.

Если вам повезло стать обладательницей пышной груди, то для удобства отдыха не стоит покупать купальник с очень сильными разрезами и нелепым декором на груди. Чтобы выглядеть гармонично, стоит обратить внимание на купальники в однотонных расцветках.

Чтобы скрыть широкие бёдра, достаточно учесть правило светлого верха и тёмной нижней части. Темный цвет визуально стройнит, а светлый верх - если он также надлежащим образом украшен стразами, привлечёт дополнительное внимание. Также, если у вас широкие бедра и это не выглядит гармонично, лучше оставить купальные костюмы с кружевами и с декоративными украшениями в линии бедер.

Если у вас слишком худая фигура без ярко выраженных форм, то вы можете поэкспериментировать с мини-бикини с несколькими вышивками и люрексом, яркими кислотными цветами и узорами. Купальники с бахромой или оборками на бюстгальтере и трусиках создадут иллюзию отличной фигуры. Здесь важно помнить, что, когда вы сосредотачиваетесь на груди в форме пуш-апа, также необходимо подчеркнуть линию бедер элегантной набедренной повязкой или пляжными аксессуарами.

Итак, подведём итог, что нужно для покупки подходящего купальника в интернет-магазине: