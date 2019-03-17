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Израильская косметика: преимущества и недостатки

Почти все израильские производители косметики добавляют в неё минералы и соли Мёртвого моря. Они гарантирует скорое заживление клеток, улучшают общее состояние кожи. Вода Мёртвого моря содержит много питательных веществ. Некоторые средства для ухода за телом изготавливаются с использованием ила.

Израильская косметика, при всем своем превосходстве, имеет вполне приемлемую цену. Производители занимаются производством продукции в близости от площадок добычи минеральных веществ. Это существенно влияет на конечную стоимость продукции. Кроме того, израильская косметика обладает целебными качествами.

Ещё одним важным преимуществом в пользу этого продукта является контроль активов на законодательном уровне. Репутация растет с каждым годом, благодаря регулярным испытаниям и тестированию на соответствие основным стандартам качества. Например, вы можете посмотреть каталог косметики minus 417 на сайте Kisa.ua.

Эффект после применения этих средств заметен практически сразу. Женщины из многих стран многократно видели, как легко восстановить красоту кожи с помощью продуктов на основе минералов и солей Мёртвого моря. Инновационные разработки позволяют улучшить эффект и добиться потрясающих результатов.

Косметика этой страны имеет большой выбор - не только для женщин, но и мужчин. Каждый может выбрать наиболее подходящий продукт по составу и эффективности. В широком ассортименте косметики есть разные виды продуктов.

Честно говоря, следует отметить определённые недостатки известной косметики израильского производства. К ним относятся следующие:

  • Натуральная композиция не может храниться более 12 месяцев (за исключением нескольких вариантов). Средства следует использовать относительно быстро, а это не всегда удобно.
  • Имеется небольшой риск индивидуальной непереносимости ингредиентов. Перед использованием косметики вы должны убедиться в отсутствии аллергии.
  • Эти продукты изготовлены без красителей и ароматизаторов. Это скорее преимущество, чем недостаток, но данный фактор неблагоприятно влияет на эстетический вид косметики. Цвет и аромат готового изделия - на любителя.
17 март 2019 /
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