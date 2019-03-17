Преимущества септиков

При выборе септика для загородного дома помните: здесь качество напрямую зависит от цены. Нет ничего проще, чем купить септик. Это элементарные структуры, представляющие собой резервуар для сбора сточных вод, герметично закрытый. Конечно, вы можете попробовать его сделать самостоятельно. Для этого вам понадобится ёмкость соответствующего размера, которая отвечает требуемым параметрам. Затем выполните необходимые вычисления, которые довольно просты, но важны, чтобы определить объём вашего септика. Также узнайте объём среднесуточного водопотребления всех жителей загородного дома.

Септик можно легко купить в соответствующих магазинах. Итак, зачем тратить время на расчеты и разработку, если все это было сделано специалистами в этой области? И такие приборы будут очень высокого качества, одобрены российскойассоциацией производителей септиков. Вы также получите индивидуальную консультацию о преимуществах определённых типов этой очистной установки, её эксплуатации и технических характеристиках. Как только вы ознакомитесь с необходимой информацией, вы можете сразу заказать выбранный септик. Ваши пожелания по поводу размеров и форм будут учтены.

В настоящее время пластиковые септики, толщиной 5-15 мм считаются наиболее эффективными устройствами, с точки зрения коррозионной стойкости и герметичности. Вот его основные преимущества:

Внешние пояса жёсткости присутствуют, которые связаны рёбрами и крышками. Такая конструкция предотвращает попадание верхней воды в устройство.

Уменьшен вес конструкции, благодаря чему его можно разместить самостоятельно.

Гарантированная водонепроницаемость.

Долгий срок службы.

Простая и удобная установка септика.

Приемлемая стоимость.

На современном рынке на продажи влияют не только цена, но и характеристики изготовления, монтажа и технические параметры.

Устройство может использоваться в сочетании с биофильтрами для очистки бытовых сточных вод. Также можно использовать дренажные наборы, предназначенные для предотвращения затопления грунтовыми водами на участке.

Септик обслуживается ассензационным оборудованием, но ввиду внедрения современных технологий очистки, эта процедура редко бывает необходима.