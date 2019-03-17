Как выбрать стиральную машину

В последние годы, когда дамы берут на себя бремя социальной активности, им очень необходимо иметь помощника в доме, например, стиральную машину. Благодаря этим агрегатам, женщины отныне могут позаботиться о своем маникюре, нежных руках и возможности стирки белья вручную. Перед нами предстал большой выбор стиральных машин различной формы, дизайна, функциональности и назначения.

Мы привыкли к стандартным стиральным машинам, но есть и очень компактные модели и специальные машинки для сушки. Автоматические агрегаты с опциями сушки отличаются от стандартных стиральных устройств только вместительностью и, по сути, сушильной функцией. Но если вы хотите совместить стирку и сушку, так сказать, вы можете купить стиральную машину - автоматическую. Несмотря на то, что его цена выше, чем у стандартной модели - она полностью компенсируется мощностью и компактностью.

Если вы владеете магазином бытовой техники, химчисткой и прочими подобными заведениями - то вам целесообразно купить стиральные машины оптом.

В зависимости от расположения дверей для загрузки белья, существует два вида устройств: боковой и верхний. Конечно, в режиме верхней загрузки больше преимуществ, чем в боковой. В конце концов, гораздо удобнее загружать одежду сверху, стоя и не добавляя одежду во время стирки, не создавая риск затопления. Что лучше выбрать: встроенный или отдельный агрегат? Существует два типа встроенных стиральных машин: встроенные для столешниц и полностью интегрированные. Первый тип предполагает полное сокрытие техники под кухонной мебелью. И второе: у него есть только верхняя панель, которую можно легко заменить подходящим оттенком для кухни. Функциональной разницы между названными моделями нет. Стоит также иметь в виду, что полностью интегрированная машина, благодаря прочному креплению, производит меньше шума и вибраций, но в целом стоит дороже, чем её отдельные аналоги.

Метод управления, представленный в машине, определяет полезность работы с ней. Он бывает двух типов: электронный и механический. Конечно, электронный метод управления гораздо проще, чем механический, поскольку он подразумевает информационный экран и позволяет изменять функции стирки, видеть текущий режим и время. Вариант метода механического управления является наиболее экономичным.