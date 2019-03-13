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Как выбрать детские колготки?

В настоящее время ассортимент колготок для детей настолько огромен, что вы можете легко выбрать качественные изделия, различной плотности, цвета, с трехмерным рисунком и прочими параметрами. Однако, перед покупкой колготок, которые вам нравятся, убедитесь, что они безопасны.

Материал. Любой, кто считает, что лучшие изделия для детей должны быть выполнены из 100% хлопка, очень ошибается. Лучше всего, если в сетках есть небольшая смесь волокон синтетического происхождения, как эластан. Такие чулки прекрасно сохраняют свою форму, и при этом, ножки ребенка будут отлично дышать, благодаря высокому содержанию натуральных волокон. Кроме того, хороши детские чулки из микрофибры.

Зимой надевайте колготки с 50% шерсти. В холодные сезоны они незаменимы, однако не стоит использовать в помещении, так как ноги ребёнка сильно потеют, а натуральные волокна шерсти впитывают влагу, поэтому существует риск замерзания.

Не покупайте детские чулки из синтетического материала, так как это может небезопасно для маленького пользователя.

Купить детские колготки DBG необходимо у надежного производителя. Высококачественные детские колготки отличаются следующими характеристиками: широким пояском (2-4 см), небольшими швами, которые не соприкасаются, компактной областью пальцев и пяток, наличием приятного запаха. например, колготки марки DBG полностью соответствуют названным критериям. Пояс чулок не должен быть слишком тугим, вызывая дискомфорт.

Если после первой стирки колготки по какой-либо причине выцвели, то лучше отказаться от ношения. Это связано с тем, что процент некачественного красителя в составе слишком высок.

Колготки для детей следует подбирать точно по размеру и, во всяком случае, не покупать на вырост. Перед походом по магазинам измерьте ширину груди, высоту и длину ножек малыша.

И помните, что детских колготок должно быть достаточно (не менее 7–8 пар), и постарайтесь, чтобы цветовая гамма соответствовала полу детей - мальчики не должны надевать розовые чулки, например. То же самое относится и к колготкам с принтами.

13 март 2019 /
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