Юридическая консультация о порядке наследования

Каждый гражданин нашей страны может стать наследником по закону или по завещанию. В первом варианте перечень претендентов определяется в соответствии с порядком получателей, а во втором - согласно письменной воле завещателя. Вы можете наследовать права умершего по отношению к его собственности. Большинство претендентов наследуют квартиру, земельный участок, машину. Они могут унаследовать и активы умершего, такие как ценные бумаги и депозиты.

Часто возникают трудности, при подаче заявления на наследство, поскольку завладение имуществом умершего является особой юридической процедурой. Консультация грамотного юриста по наследству позволит претендентам знать свои права, план действий и возможности, основанные на Гражданском кодексе.

Сложности могут быть и на стадии вступления в наследство. Первый способ принятия - обращение к нотариусу. На протяжении полугода после смерти завещателя необходимо подать заявление в нотариальную контору, по месту его прописки или жительства на момент смерти. В таком случае приемники должны написать декларацию, подготовить документы и оплатить государственную пошлину.

Недомолвки в таких случаях возникают, при определении круга получателей, особенно если есть наследники с правом обязательной стороны. Юридическая консультация по наследству даст возможность выяснить, какие права существуют по закону или по завещанию, а также кто ещё может подать заявку. Например, можно обратиться в компанию http://uscom66.com/uslugi/fizicheskim_litsam/nasledstvennoe_pravo.

Один из наиболее распространённых типов принятия – это фактическое вступление. Данный вариант не подразумевает обращения к нотариусу, ведь приемник просто начинает пользоваться личной собственностью умершего. Однако, обязательно надо будет оформить права собственности, например, на жилище. В этом случае уже необходимо будет обратиться к нотариусу.

Но доказать в суде фактическое вступление - не так просто. Компетентный юрист всегда поможет в этом деле и во многих других, касательно наследования.