Пневматический гайковерт: характеристики

Регулярная работа с несколькими крепежами значительно ускоряется и упрощается с помощью специальных инструментов, имеющихся под рукой. Одним из них является гайковерт, основная задача которого заключается в работе с резьбовыми соединениями.

Этот инструмент нередко можно увидеть в руках автомехаников, в авторемонтных мастерских, он активно используется на строительных площадках, в быту, где необходимо работать с гайками и болтами.

Фактически это улучшенная версия ключа, которая ускоряет и облегчает рабочий процесс с резьбовыми соединениями соединений.

Самый простой инструмент выглядит как отвертка или дрель, но имеет несколько конструктивных отличий.

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Поскольку гайковерт часто используется для работы с плотными резьбовыми соединениями, где гаечный ключ часто оказывается бессильным, в его производстве используются материалы, которые могут выдерживать довольно высокие нагрузки. Корпус, в основном, изготавливается из металла и пластика, устойчивого к ударам (в зависимости от типа инструмента и его мощности).

Резиновая рукоятка обеспечивает надёжную хватку даже в самых дешёвых рабочих перчатках.

Также часто встречается инструмент с резиновыми элементами основного корпуса, который легко удерживать двумя руками.

Некоторые модели оснащены термостойкими вкладышами. Дело в том, что во время интенсивной работы гайковерт становится горячим, и эти покрытия оберегают от ожогов.

Рабочий механизм, в основном, выполнен из латуни и стали.

Вес инструмента напрямую зависит от его типа, а также от материалов, из которых он изготовлен. Кроме того, эта конфигурация влияет на удобство использования.

Например, бытовые модели, не требующие больших усилий, как правило, весят до 3 кг, что эквивалентно сверлу или шуруповерту.

В то же время большие модели для пользования двумя руками имеют значительный вес, который при отвинчивании гайки большого диаметра уменьшает нагрузку на руки, что противодействует вращению крепежа.

Что касается размера устройства, то в любом случае они должны позволять комфортно им пользоваться.

Бытовые устройства, в основном, бывают 40 см.

Этот гайковерт не занимает много места для хранения, например, на гаражной полке или в багажнике автомобиля. Более мощные - не менее 60 см длиной.