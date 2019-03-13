Экспертиза промышленной безопасности ОПО

Экспертиза промышленной безопасности является наиболее важной обязательной процедурой для компаний, которые включают производственные мощности и устройства, связанные с любым типом риска.

Данная экспертиза является подтверждением соответствия исследуемого объекта текущим нормам и стандартам промышленной безопасности.

Объектами экспертизы промышленной безопасности ОПО являются:

оборудование;

здания / строения;

технические установки.

В зависимости от классификации объекта, устанавливается направление измерений, а также объём, в рамках проводимой экспертизы.

Проводить эту экспертизу можно в трёх направлениях, а точнее - в следующих:

проверка проектной документации;

проверка технических установок;

комплексный осмотр объекта.

Конечным итогом экспертизы промбезопасности ОПО является официальное экспертное заключение, составленное в соответствии со всеми правилами и положениями, утвержденными законом. Это и есть главная цель данного исследования.

Экспертиза, проводимая для установления точности и полноты информации, указанной в декларации промбезопасности существующего или планируемого объекта, называется проверкой декларации промышленной безопасности.

Стоит отметить, что экспертная компания, ранее разработавшая данный документ, не вправе проводить подобное расследование.

Исследование технических устройств регулируется нормами СНиП, в соответствии с которыми, если конкретный объект не подпадает под действие технических регламентов, проводится проверка:

до ввода в эксплуатацию на ОПО;

в конце расчётного периода;

после реставрации с заменой материалов опорных элементов;

при отсутствии документов, указывающих на ликвидационный период - фактически более 20 лет;

после ремонта, в результате несчастных случаев, вызванных человеком в ОПО.

Стоимость проведения исследования промбезопасности непосредственно зависит от нескольких критериев, включая сложность объекта и вопросов, решаемых компетентным экспертом. Разумеется, сумма будет немалой. Поэтому окончательная цена должна быть установлена заранее и даже указана в контракте.