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Ключевые плюсы УФ-печати

Передовые технологии предлагают действительно беспрецедентные возможности печати. В индустрии производства рекламы (и не только) УФ-печать на твердых материалах заняла высокие позиции. Фактически, никакой другой тип печати не может обеспечить такое же воспроизведение цвета. Но что такое УФ-печать? Об этом известно далеко не всем пользователям.

Фактически это один из видов струйной печати, с той лишь разницей, что в данном применяются чернила, застывающиеся УФ-излучением, поскольку на материале образуется толстая плёнка.

Среди наиболее значимых достоинств данного вида печати, прежде всего, следует отметить возможность нанесения практически на любую поверхность. Разумеется, последняя не содержит пыли или грязи, обрабатывается особыми средствами. Это требуется для обеспечения качественной адгезии краски и рабочей поверхности. Ещё одним немаловажным преимуществом является возможность печати в высоком разрешении. УФ-печать (например, заказать можно на uf-pechat.ru) даёт возможность получить чёткое и красочное изображение, даже при больших размерах поверхности. Многим остальным типам печати такое не свойственно. В последних- заметна пикселизация, возможна неправильная передача цвета и прочие дефекты.

Помимо того, можно перечислить и следующие преимущества:

  • Применяемые чернила гораздо богаче, ярче и характеризуются высокой устойчивостью к влаге, истиранию и различным веществам, которые могут воздействовать на материал во время пользования.
  • Быстросохнущая краска. Вспомним, что при остальных видах печати краска засыхала медленно.
  • Чернила не нужно сначала разбавлять растворителем, что ускоряет весь процесс печати.
  • Чернила не пачкаются после печати. Продукт сразу готов к использованию.

Однако стоит отметить и недостатки. Прежде всего - это высокая стоимость, по сравнению с другими типами. Однако, если вам нужно получить качественный результат, стоимость действительно себя оправдывает.

Высокое качество печати здесь гарантируется, благодаря применению передового оборудования и материалов.

11 март 2019 /
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