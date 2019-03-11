Создаем именной фотоальбом

Фотокнига - это современный печатный продукт, который очень быстро полюбился многим. Все фотографии книги этого типа напечатаны типографскими средствами, так же, как иллюстрации - в обычных книгах. Ваши снимки размещаются не только на бумаге в виде отдельных фотографий - они представляют собой полноцветные иллюстрации, нанесённые на толстую или фотобумагу на современном печатном оборудовании. Качество снимков можно сравнить с изображениями глянцевых журналов.

Популярность фотокниг (например, от fotokniga.moscow) неудивительна, поскольку этот тип печатной продукции имеет много преимуществ, по сравнению с цифровыми методами хранения снимков, а также с альбомами собственного изготовления (но также рекомендуется не отказываться от обычных альбомов).