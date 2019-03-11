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Создаем именной фотоальбом
Фотокнига - это современный печатный продукт, который очень быстро полюбился многим. Все фотографии книги этого типа напечатаны типографскими средствами, так же, как иллюстрации - в обычных книгах. Ваши снимки размещаются не только на бумаге в виде отдельных фотографий - они представляют собой полноцветные иллюстрации, нанесённые на толстую или фотобумагу на современном печатном оборудовании. Качество снимков можно сравнить с изображениями глянцевых журналов.
Популярность фотокниг (например, от fotokniga.moscow) неудивительна, поскольку этот тип печатной продукции имеет много преимуществ, по сравнению с цифровыми методами хранения снимков, а также с альбомами собственного изготовления (но также рекомендуется не отказываться от обычных альбомов).
- Фотокнига позволяет вам публиковать большое количество снимков весьма необычным способом, сохраняя хронологию празднования и добавляя украшения, которые вам наиболее нравится.
- Также можно добавлять цитаты, стихи и прочие публикации, которые имеют какое-то значение для вас. Здесь также можно подобрать подходящий дизайн. Более того, в фотокнигу можно добавлять понравившиеся вырезки из газет, журналов - они будут качественно отсканированы.
- Оригинальный дизайн вы в любой момент может изменить, внести свои корректировки, пока книга не напечатана.
- Также вы можете выбрать обложку для фотокниги - она может быть выполнена практически, из любых материалов - не только из бумаги, но и ткани, кожи, и декорирована различными способами.
- Фотографии в такой книге не выцветают, не выпадают, не теряются - они сохранятся на очень долгое время. Даже если вдруг с фотокнигой что-то случится - то вы в любое время можете заказать новую распечатку, которая будет не менее качественной, чем первая.
- Такие книги отличаются компактными размерами - они не займут много места на полке, в ящике. Они не доставят вам неудобств, при переноске в сумке.
- Не думайте, что такие изделия являются дорогими - их стоимость вполне адекватная. Практически, за ту же цену вы можете купить соответствующий фотоальбом. Но последний вы не сможете украсить и оформить в том же стиле.
11 март 2019 /
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