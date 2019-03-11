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Водная диета: плюсы и минусы

Основной ошибкой тех, кто придерживается водной диеты, является полный отказ от еды и её замена питьём. Этого категорически нельзя делать, иначе организм будет в голодном состоянии, после чего оставшиеся килограммы вернутся. Кроме того, может быть нарушение внутренних систем организма, связанное с истощением.

Назначение водной диеты состоит в том, чтобы установить правильный способ потребления, и, следовательно, не позволять человеку иметь лишний вес.

Подробнее об этом можете почитать на портале vodnaya-dieta.html.

Также, стоит придерживаться следующих правил:

  • Питьевая вода должна потребляться в малых количествах (не более стакана). Если вы пьёте больше, то ваш желудок может растянуться, и вы начнёте есть больше, чем нужно.
  • Не пейте воду с едой, поскольку это приведёт к разбавлению желудочного сока. Желательно пить за полчаса до еды и от полутора до двух часов спустя.
  • Пейте тёплую воду, поскольку холодная может неблагоприятно сказаться на обмене веществ (и, следовательно, увеличить прирост веса). Также можно будет простудиться.
  • В жаркую погоду жажда значительно увеличивается, поскольку мы теряем воду из организма с потом.
  • Утром вы можете добавить кусочек лимона или несколько капелек его сока в воду. И за 3-4 часа перед сном, после которых не рекомендуется принимать пищу.
  • Оптимальная длительность водной диеты составляет 2-3 недели, после чего требуется сделать перерыв 3-4 недели. Если у вас был недостаток жидкости перед диетой, немного увеличьте количество воды, которую вы пьёте; Если нет - продолжайте потреблять столько же, сколько и раньше.

Если у вас есть заболевания почек и мочеполовой системы, тенденция к повышению давления или отёки - то вам нельзя держать водную диету.

Прекратить диету надо, при слабости, головных болях или головокружении, усталости, тошноте. В случае недомогания, необходимо обратиться к докторам.

Также она запрещена, при беременности и лактации.

И постарайтесь питаться правильно, пока придерживаетесь этой диеты. В вашем рационе должно быть достаточно минералов, витаминов, солей.

11 март 2019 /
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