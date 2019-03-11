Преимущества стартовых наборов для гель-лака

В последние годы невероятно востребована процедура нанесения гель-лака для украшения ногтей. Она осуществляется специальным оборудованием, инструментами, различными материалами и полимерными изделиями, имеет чёткую технологическую базу. Итогом несоблюдения основных правил технологии нанесения покрытия станет некачественный гель, который быстро отделяется и теряет свой привлекательный вид, и даже способен нанести значительный ущерб ногтевой пластине.

Новичкам в этом деле следует выбирать стартовые наборы для гель лака, подготовленные профессионалами. Эти комплекты специально разработаны в сфере эстетики ногтей, с учётом всех тонкостей процесса нанесения средства и требований процесса. Основные преимущества данных комплектов включают следующие:

Стартовый набор включает в себя всё необходимое: инструменты, материалы и оборудование (ультрафиолетовая лампа).

Профессиональный набор состоит из предметов одной марки, состав которых предназначен для высокоэффективного взаимодействия материалов между собой. Эксперты не советуют использовать наборы для многослойного гелевого нанесения, поскольку инструменты разных компаний могут не подходить по свойствам, и это повлияет на качество и простоту использования готового покрытия.

В зависимости от конфигурации комплекта, вы можете полностью обустроить рабочее место или заменить имеющийся арсенал инструментов и оттенков средств, которые наиболее популярны среди целевой аудитории.

Покупка стартового набора намного дешевле и удобнее, чем приобретение каждого инструмента в отдельности.

Наборы гелевых лаков, без лампы подходят лишь специалистам, у которых уже есть высококачественная УФ / светодиодная лампа с полезными компонентами.

Цена набора в конкретной конфигурации зависит от мощности и типа лампы (УФ, светодиодная или гибридная) в наборе, цветовую схему, количество дополнительных изделий. Но новичкам лучше начать с покупки базовых наборов, а в дальнейшем, по мере накопления навыков и увеличения клиентуры, расширит спектр средств.

Постарайтесь приобретать наборы у надёжных поставщиков гарантирующих высокое качество товаров.