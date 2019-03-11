Вагонка из ангарской сосны

Виды хвойных пород являются наиболее актуальными для изготовления пиломатериалов, благодаря наличию огромных запасов природных ресурсов и обширной площади распространения. Среди хвойной древесины, поставляемой для промышленного производства, стоит отметить ангарскую сосну. Вагонка из данной породы, благодаря уникальным особенностям, является безупречным материалом, для украшения убранства жилых помещений, что придаёт им невероятный эстетический вид и привлекательность.

Ангарская сосна отличается следующими характеристиками:

высокая прочность;

привлекательная текстура и оттенки;

низкая теплопроводность;

пластичность.

Суровый климат Сибири и короткий период теплого лета замедляют рост сосны и образуют её структуру с небольшими годовыми кольцами, что обусловливает, следовательно, высокую плотность древесины. В итоге вагонка приобретает превосходные прочностные свойства, а первоначальное отсутствие сучков гарантирует отличную текстуру и качество.

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Естественный цвет ангарской сосновой вагонки имеет особую прозрачность янтарного цвета, которая варьируется от белого до жёлтого и красноватого, что делает её узнаваемым сибирским брендом. Она также обретает пластичность, которая позволяет ей выдерживать существенные изменения температуры и влажности.

Более того, ввиду наличия фитонцидов, вагонка из этой породы древесины обладает антибактериальными качествами и не гниет.

Труднодоступная территория, ограниченная площадь выращивания, медленный рост дерева способствуют тому, что материалы из неё получают статус элитных.

Данный экологичный материал, который способствует созданию оптимального микроклимата, может быть рекомендован для детских комнат и спален. Превосходные качества звукоизоляции ангарской сосновой вагонки сделали её популярной для обустройства помещений для боулинга, бильярда и спортзалов.