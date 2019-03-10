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Преимущества отдыха на Кипре

Оценить всю привлекательность Кипра можно ещё находясь в аэропорту. Спускаясь с трапа самолёта, вы откроете для себя все прелести данного невероятного средиземноморского курорта. Вы можете быть уверены, что на протяжении всего отпуска вас будет встречать солнечная погода. Вы увидите красивые склоны гор, спускающиеся к побережью и невероятно красивые пляжи. Необычный голубой песок здесь сменяется скалистыми утесами, а в туристической зоне Айя-Напы, например, имеется "золотой" песок.

Любителям цветов на Кипре обязательно понравится! Даже зимой здесь можно насладиться цветением. Весенняя природа этого курорта, кажется, оживает, и солнце начинает гореть, так что вы можете получить свой первый загар. Вода в море не стол тёплая, однако, вполне подходящая для отдыха. Весна - прекрасная пора для посещения нескольких исторических достопримечательностей, которых здесь много. И вы можете плавать в бассейнах отелей. А также, вы можете выбрать наиболее привлекательный отель по довольно доступной стоимости, потому что весенний отпуск на Кипре значительно дешевле, чем летний. Такая возможность предоставляется на веб-ресурсе https://cypruslife.today/hotels/best-4star, где предлагаются номера в 4-звёздных отелях.

В сентябре вода в море все ещё горячая, но ночью может быть прохладной. На протяжении суток температура воздуха держится около 25-30 градусов. В это время происходит созревание винограда, и туристы на этом средиземноморском острове могут насладиться обильным урожаем. Столь прекрасный климат может длиться до начала ноября. С этим и связано такое позднее закрытие сезона.

Зима здесь очень мягкая. Но, ввиду снега в горах, лыжный сезон начинается именно в это время. Любители такого отдыха могут приехать сюда зимой. Однако, даже в этот сезон температура воды не бывает ниже 18 градусов. В январе выпадает наибольшее количество осадков, но, даже при таких условиях, яркое солнце светит практически всегда. Многие отели этого средиземноморского курорта предлагают приезжим отличные спа-процедуры, с доступными расценками. Нет сомнений, что все остальное будет сделано на ура.

10 март 2019 /
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