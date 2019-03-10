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Преимущества стальных труб

Благодаря своим характерным особенностям, сталь является одним из главных материалов для обустройства систем водоснабжения, обогрева и газоснабжения. Однако, в настоящее время, ввиду внедрения современных материалов, сталь постепенно удаляется от своих «знакомых мест». Но всё же есть случаи, когда лишь этот сплав может предоставить требуемое качество систем.

Следует сразу указать, что преимущества стальных труб оказывают непосредственное влияние на качество монтажа.

Стальные трубы делятся на два вида: цельные и сварные. Второй вариант подразумевает наличие стыков в местах сварки, которые, если производство трубы низкого качества или не наблюдается технология установки, могут вызвать утечку среды. Первый вариант - отличается высокой надёжностью и долгим сроком службы, особенно, когда они оцинкованы.

Наиболее очевидным преимуществом труб из этого сплава является их повышенный уровень прочности.

Если мы посмотрим на приблизительное соотношение достоинств и недостатков, то в стальных трубах это сочетание практически одинаково. Это связано с тем, что сталь имеет дефект, который приводит ко многим другим: она подвержена образованию ржавчины. Это вызвано непосредственным контактом транспортируемой среды со сталью без покрытия. Следовательно, это приводит к ухудшению качества жидкости, чрезмерному росту внутренней поверхности трубопровода и снижению производительности. Во многих случаях проблема ржавчины проявляется спустя 6-7 лет эксплуатации. Для избежания этого используется цинкование. Однако это не полностью решает проблему, а только отдаляет - ржавчина произойдет спустя 10-20 лет.

Лучим выбором в таком случае (если не решиться на использование труб из других материалов) применение труб из нержавейки (купить их, с доставкой, в Казахстане можно на http://kaz-temir.kz/). Срок эксплуатации этих изделий может составлять до ста лет. Помимо высокой прочности и превосходного вида, они могут похвалиться безупречными антикоррозионными свойствами, сохраняющиеся даже в процессе сварки. Однако, единственным минусом труб из нержавейки является очень высокая стоимость, как самих изделий, так и работ по установке.

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10 март 2019 /
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