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Особенности пледа из шерсти мериноса

Для создания уютного интерьера обязательно необходимо учитывать каждую деталь. Несомненно, домашний текстиль обладает собственной специфической атмосферой, подходящими цветами и позволяет обновлять интерьер, без ремонта. Многие современные дизайнеры утверждают, что в каждом жилище должно быть шерстяное одеяло из мериноса. По их словам - плед из шерсти мериноса предназначен для обеспечения уютной и комфортной обстановки в доме. Просто прикоснитесь к этому шерстяному изделию, и вы почувствуете мягкость, которую трудно выразить словами. И всё, благодаря 100% мериносовой шерсти, которая может поддерживать комфортную температуру тела. Поэтому под пледом от ведущих производителей нет ни холода, ни жары, независимо от сезона.

В настоящее время надо не только жить для собственного удовольствия, но и не забывать об окружающей среде. В связи с этим, для создания пледов, современные дизайнеры используют материал, характеризующийся высокой экологичностью (даже вязальные спицы выполнены из природной древесины).

Кроме того, мериносовая шерсть является гипоаллергенной и антибактериальной, благодаря ланолину - природному антисептику. Его действие благотворно влияет на кожу людей и оказывает лечебное воздействие. Поэтому таким пледом можно покрывать даже маленьких детей и ни о чём не беспокоиться.

В дополнение к невероятным свойствам, пледы из шерсти мериносапрекрасно смотрятся на фотографиях. Пользователи интернета не могут не налюбоваться снимками данных изделий в интернет-магазинах. Вы можете почитать отзывы от пользователей в интернете.

Перед приобретением пледа из мериносовой шерсти многие спрашивают: «Как его помыть?». Вот секрет: из-за деликатности и витости волос мериноса, грязь не впитывается в одеяло, она отторгается от волокна. Просто встряхните его, и одеяло снова будет очищено. А при более сложных загрязнений можно стирать вручную, при 30 градусах, либо отдать в химчистку.

Всем нам нужно теплое одеяло. Ведь даже в летний сезон бывают холодные ночи, а мериносовый плед не только согреет душу и тело, но и поднимет настроение.

10 март 2019 /
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