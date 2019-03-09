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Основные преимущества строительства деревянного дома

Преимущества деревянных домов под ключ связаны с различными факторами. Экономическая ситуация, вызванная быстрым ростом тарифов на коммунальные услуги, особенно на энергоносители, заставляет многих потребителей покупать более дешевое жильё. Прекрасным вариантом в этом может быть деревянный дом. Данный стройматериал является привлекательным сырьём для окружающей среды. И не только по этим причинам многие предпочитают этот материал.

Стоит отметить ещё и следующие наиболее очевидные преимущества:

  • Способность древесины «дышать» придает дому особые свойства. В таких жилищах оздоровление больных проходит быстрее.
  • Низкая теплопроводность, благодаря чему можно значительно сэкономить на энергии. В холодный сезон дерево долго хранит и переносит накопленное тепло, а летом - в жилище всегда прохладно.
  • Низкий вес. Благодаря данному преимуществу, можно будет строить дома с любой плотностью грунта. Это также даёт возможность значительно сэкономить на обустройстве фундамента.
  • Доступная стоимость. Возведение деревянного дома или покупка готового жилища обходится гораздо дешевле, чем с использованием других стройматериалов. Деревянные строения не требуют дополнительной отделки.
  • Эстетика и привлекательность;
  • Долгий срок службы.

Преимущества дерева очевидны, и их список можно продолжить. С учётом этого, многие современные граждане предпочитают деревянные постройки на их загородных и дачных участках. Этот тип жилища дешевле, чем в несколько этапов.

Помимо того, многие строительные компании предлагают готовые проекты. Ознакомиться с ними подробнее можно, например, по ссылке http://domwood96.ru. Предлагаемый стандартный проект может быть исправлен и изменен потенциальным клиентом, в случае надобности. Всё это можно сделать до начала строительства, поскольку нельзя что-то изменять во время проведения работ.

Дома под ключ также очень выгодны с точки зрения периода строительства - это может занимать до нескольких месяцев, что не может не радовать потребителей. Но этого можно достичь, лишь обратившись к компетентным специалистам - как например, по ссылке выше.

09 март 2019 /
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