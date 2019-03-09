Выгодно ли приобретать Киа Соренто?

В 2002 году корейский автопром Kia Motors начала производство автомобиля, который в скором времени обрёл невероятную популярность, благодаря функциональности и визуальной привлекательности. Речь идет о модели Kia Sorento, которая является немало солидной и дорогостоящей версией знаменитого внедорожника Sportage.

Такой автомобиль очень быстро вызвал интерес. Многие из тех, кто долго думал о приобретении кроссовера, сделали выбор в его пользу. Был ли он оправдан? Можно ответить однозначно, учитывая положительные отзывы покупателей - https://carso.ru/kia/sorento.

В салоне все удобно, эргономично. Настройки температуры устанавливаются быстро; в холодный сезон подогрев сидений функционирует нормально. Многие удивляются, что нет никакого дискомфорта, пока холодная кабина не нагреется.

Владельцы также отмечают, что «на морозе» все работает хорошо: мультимедийная система, вентилятор. Только «тормозит» DVD.

Многие автовладельцы также в своих отзывах о "Kia Sorento" отмечают багажник. В нормальных условиях он может содержать 420 литров. Это главный недостаток данной модели корейских автомобилей, поскольку там не вмещаются лыжи или сноуборды.

Разумеется, если сложить сиденья, вы можете увеличить вместимость до 1960 литров, и тогда все будет внутри. Однако, пассажиры не смогут сесть. Поэтому транспортировать что-либо длинное или большое можно только тогда, когда оно установлено на крыше.

Поведение на дороге - значимый аспект, о чём многие владельцы Kia Sorento пишут в отзывах. Тоже самое позитивное. Данный кроссовер имеет отличное сцепление на дороге. Некоторые автомобили пытаются на полном приводе выехать на "встречку", когда на них въезжаешь на повороты (особенно на замерзшей дороге), в то время как другие приводят в движение заднюю ось.

Но Kia Sorento находится в строгом соответствии с маршрутом, установленным диспетчером.

Многие водители связывают низкую стоимость данного корейского автомобиля с его очевидными преимуществами; Это можно увидеть во многих обзорах. И это, надо сказать, действительно нормально для автомобиля такого высокого качества, в котором есть минимум недостатков и максимальная функциональность.