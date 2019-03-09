Особенности дверных доводчиков

Доводчики представляют собой современные устройства, которые устанавливаются на дверных конструкциях для обеспечения плавного и бесшумного закрывания. Эти механизмы предоставляют много пользы помещению (жилому или рабочему), так как повышают комфорт домочадцев и рабочего персонала. Доводчики могут быть установлены на различные типы дверей. Они подходят как для входа, так и для внутренних конструкций, независимо от материалов изготовления полотен.

В современной продаже существует большое разнообразие версий данных механизмов, которые подходят для одно- и двухместных моделей. К их выбору всегда нужно подходить ответственно. Например, можете прочитать об этом подробнее в блоге https://hafeleshop.com.ua/ukr/blog-zhivi-komfortno/osobennosti-vybora-dovodchikov-dlia-dverei.

Главные функции дверных доводчиков включают в себя несколько типов действий, к которым относятся следующие:

Мягкое закрывание двери для предоставления безопасности помещения;

Устранение внезапного захлопывания, что повышает срок эксплуатации дверной конструкции.

Доводчики больше подходят для зданий с высоким уровнем посещения: торговые центры, образовательные и медицинские учреждения, заведения общественного питания и прочие.

Кроме того, можно отметить следующие очевидные преимущества доводчиков:

Закрытие двери происходит медленно.

Нет сильных ударов, громких шумов. Двери остаются в целости и сохранности.

Эти механизмы удерживают двери открытыми в течение некоторого времени.

Общая скорость закрытия регулируется индивидуально в каждом случае.

Оберегает помещение от грызунов, насекомых.

Недостаточно купить дверной доводчик, даже от ведущих производителей. Для надлежащего функционирования он должен быть точно установлен и отрегулирован. Желательно поручить это ответственное дело опытным специалистам.

Регулировка - практически, не сложная. У большинства версий доводчиков первый регулировочный винт даёт возможность выбирать скорость движения полотна, при основном ходе, а другой – при «прихлопе».