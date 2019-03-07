Как найти фотографа на свадьбу

Процесс подготовки к свадьбе, вместе с выбором платья и места для проведения церемонии, обычно включает поиск компетентного свадебного фотографа. В настоящее время безграничные возможности Всемирной путины значительно облегчают такие поиски. Введите «свадебный фотограф Москва » в поле поиска, и вы увидите огромное количество предложений, как от частников фотоискусства, так и от профессиональных фотостудий.

Разнообразие предложений в сети, с одной стороны, позволяет выбрать специалиста, а с другой - наоборот, усложняет поиск. Изучение портфолио каждого мастера, который предлагает свои услуги через сеть, займет много времени, которого у большинства молодых людей нет. Поэтому, вы можете спросить у своих знакомых.

Однако, портфолио действительно указывает на профессионализм, и именно оно служит главным критерием для поиска свадебного фотографа. Практически все профессионалы имеют хотя бы одну страницу в социальных сетях с фотографиями и примерами своих работ, виртуальную галерею из нескольких свадебных фотосессий. Но если у них есть официальный веб-сайт - ещё лучше.

Однако, не забывайте, что фотографы для портфолио выбирают только высококачественные и наиболее удачные снимки - поэтому нет гарантии, что и ваши свадебные фото получатся на таком же уровне.

Также обратите внимание на содержание фотографий - желательно, чтобы было побольше креатива. Банальности - уже давно никому не интересны. Кроме того, в интернете можно встретить очень много нелепых снимков со свадебных церемоний. Поэтому - если вы не хотите, чтобы и ваши фото попали в эту категорию - то отнеситесь внимательно к выбору фотографа.

Стоимость является ещё одним значимым критерием. На высококонкурентном и постоянно меняющемся рынке невозможно назвать универсальные цены. Окончательная стоимость складывается из многих факторов, и у каждого фотографа они свои. Поговорите с несколькими мастерами одновременно, чья работа вам нравится больше остальных, затем сравните расценки. Но в любом случае не гонитесь за экономией - за качественную работу никто не будет брать мало денег.