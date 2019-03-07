Торшеры лофт: особенности

Торшеры в стиле лофт – это современные осветительные элементы, привлекающие своей простотой. Они имеют лаконичный вид и идеально подходят для помещений, выполненных в стиле лофт. Такое освещение не затеряется даже в просторных комнатах. Подобные осветительные элементы производятся только из современных и высокотехнологичных полимеров, иногда – из стекла. На них нет никаких дополнительных элементов декора. Они объединяют в себе максимальную функциональность, а также простоту. Их ненавязчивый дизайн играет за счет максимальной простоты и оригинальных форм. В нем практически нет ничего вообще лишнего. Вполне достаточно того, что такие элементы излучают свет, очень приятный и по-особенному мягкий. Торшеры отличаются своим продуманным, утонченным дизайном.

Особенности таких светильников

Торшеры, изготовленные в современном стиле лофт, обязательно будут достойно оценены теми, кто отдает предпочтение простоте. В таких домах подобный светильник будет очень даже кстати. Каким бы не был стиль интерьера в вашем доме, осветительный элемент такого типа будет иметь гармоничный вид. Несколько таких приборов сделают интерьер необычным. С их помощью можно создать несколько осветительных точек в просторных апартаментах. Торшеры не отвлекают и, что не менее важно, не раздражают. Они будут гармонично сочетаться с разнообразными современными бытовыми приборами. Подобные элементы освещения можно подарить тем людям, которые отдают предпочтение индустриальным интерьерам.

Именно торшеры лофт отличаются четкими геометрическими контурами. В большинстве случаев лампы такого типа имеют вытянутую ножку. Наиболее простые, традиционные варианты – это торшеры на одной ножке без каких-либо изгибов. Хотя благодаря применению разных современных материалов, производители предлагают варианты с тонкими, кривыми подставками. По внешнему виду такие элементы освещения могут напоминать собой прожекторы. Оформление светильников – металлическое. Светильники с длинными подставками подойдут для размещения в творческих галереях, в фотостудиях. Их можно смело назвать произведениями современного искусства.

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