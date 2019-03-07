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Такие успешные ставни - меняем шторы на альтернативу защиты от солнца

 

Ставни, как декор окон, популярен в таких странах, как Испания, Италия, Франция, Португалия. Он с успехом заменят шторы. Вам придется по вкусу яркий южный декор, который смотрится в наших интерьерах очень колоритно. Много полезной информации можно посмотреть на сайте http://dizi.kiev.ua, есть и шторы и ставнидля окон. К тому же, он дарит атмосферу отдыха, полного романтики. Они идеальны, если в вашем климатическом поясе много солнца и теплых деньков. С точки зрения дизайна интерьера они очень необычны и декоративны.

 

Шторы не только для знатной римлянки

Хорошо зарекомендовали себя римские шторы. Они получили такое название из-за того, что впервые появились во времена Священной Римской Империи. Веками они не теряют своей популярности, благодаря своим достоинствам. Многие дизайнер предпочитают именно их для декора окон и дверных проемов.
Почему же именно римские шторы дадут фору своим традиционным соперникам?

Победитель получает все даже в мире дизайна интерьера:

  • удобство;
  • практичность;
  • благородный вешний вид;
  • приятная аккуратность конструкции;
  • литая функциональность.

В полностью раскрытом виде выглядят как простой отрез из ткани. Плотность материи влияет на степень защищенности помещения от солнца. Выглядят они шикарно. Невольно привносит больше порядка в жилое пространство.

Это идеальный вариант, если ваш малыш очень активный и любознательный. Только они обеспечивают высокий уровень безопасности.

Диковатый шик: жалюзи, сплетенные из сухой травы

Для изготовления таких этнических жалюзи используются:

  1. рисовая солома;
  2. камыш;
  3. обычный тростник.

В интерьере такие «шторы» смотрятся великолепно и очень гармонично. Это более необычная альтернатива, которая может заменить привычные шторы.

Жалюзи из соломы создают великолепный световой эффект, рассевая солнечный свет. Натуральные оттенки, присущие сухой траве, сочетаются практически с любыми цветовыми решениями.

Такое оформление идеально придется ко двору в спальне или детской. Хороши на веранде или лоджии. Особенно, если интерьер выполнен в четырех следующих стилях:

  1. бохо;
  2. скандинавский;
  3. современный;
  4. эко.

Все дело в полочках на окнах

Полочки, встроенные в окна – очень практичное решение. Такой декор проемов отличается двумя важными достоинствами, как:

  • функциональность;
  • практичность;
  • аккуратность;
  • комфорт.

Если в вашей кухне тесновато, то этот вариант декора окон поможет вам разместить в оконных проемах:
горшечные культуры;

  • банки для специй;
  • красивая посуда;
  • сувениров и декоративных мелочей.
07 март 2019 /
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