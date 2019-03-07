Такие успешные ставни - меняем шторы на альтернативу защиты от солнца
Ставни, как декор окон, популярен в таких странах, как Испания, Италия, Франция, Португалия. Он с успехом заменят шторы. Вам придется по вкусу яркий южный декор, который смотрится в наших интерьерах очень колоритно. Много полезной информации можно посмотреть на сайте http://dizi.kiev.ua, есть и шторы и ставнидля окон. К тому же, он дарит атмосферу отдыха, полного романтики. Они идеальны, если в вашем климатическом поясе много солнца и теплых деньков. С точки зрения дизайна интерьера они очень необычны и декоративны.
Шторы не только для знатной римлянки
Хорошо зарекомендовали себя римские шторы. Они получили такое название из-за того, что впервые появились во времена Священной Римской Империи. Веками они не теряют своей популярности, благодаря своим достоинствам. Многие дизайнер предпочитают именно их для декора окон и дверных проемов.
Почему же именно римские шторы дадут фору своим традиционным соперникам?
Победитель получает все даже в мире дизайна интерьера:
- удобство;
- практичность;
- благородный вешний вид;
- приятная аккуратность конструкции;
- литая функциональность.
В полностью раскрытом виде выглядят как простой отрез из ткани. Плотность материи влияет на степень защищенности помещения от солнца. Выглядят они шикарно. Невольно привносит больше порядка в жилое пространство.
Это идеальный вариант, если ваш малыш очень активный и любознательный. Только они обеспечивают высокий уровень безопасности.
Диковатый шик: жалюзи, сплетенные из сухой травы
Для изготовления таких этнических жалюзи используются:
- рисовая солома;
- камыш;
- обычный тростник.
В интерьере такие «шторы» смотрятся великолепно и очень гармонично. Это более необычная альтернатива, которая может заменить привычные шторы.
Жалюзи из соломы создают великолепный световой эффект, рассевая солнечный свет. Натуральные оттенки, присущие сухой траве, сочетаются практически с любыми цветовыми решениями.
Такое оформление идеально придется ко двору в спальне или детской. Хороши на веранде или лоджии. Особенно, если интерьер выполнен в четырех следующих стилях:
- бохо;
- скандинавский;
- современный;
- эко.
Все дело в полочках на окнах
Полочки, встроенные в окна – очень практичное решение. Такой декор проемов отличается двумя важными достоинствами, как:
- функциональность;
- практичность;
- аккуратность;
- комфорт.
Если в вашей кухне тесновато, то этот вариант декора окон поможет вам разместить в оконных проемах:
горшечные культуры;
- банки для специй;
- красивая посуда;
- сувениров и декоративных мелочей.
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