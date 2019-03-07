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Как выбрать банкетный зал для проведения свадьбы
Основными составляющими незабываемой свадьбы являются правильный выбор места для организации банкета. Этот вопрос следует воспринимать с большой ответственностью, так как от него зависит настроение присутствующих на мероприятии.
Чтобы всё прошло на должном уровне, необходимо определиться со следующими критериями:
- Бюджет. Организация свадебного банкета в Москвевключает в себя не только тему блюд, но и оформление зала, музыкальное сопровождение, фотографа и прочее.
- Количество гостей. Чтобы завершить программу с конкурсами и танцами, важно определить количество гостей, приглашенных на банкет. Если вы ожидаете много приглашённых, то зал должен быть просторным.
- Тематика свадьбы. Чтобы ваши ожидания оправдались, вы должны проконсультироваться с организатором о реализации определенных идей, а также спросить менеджера помещения, можете ли вы внести изменения внутри.
- Сервис. Чтобы быть счастливыми в этот долгожданный день, и гости тоже остались всем довольны, важно уточнить, могут ли повара приготовить достаточно блюд, и будет ли нужное количество официантов для обслуживания приглашённых.
- Меню на свадьбу. Чтобы ориентироваться в будущих расходах, стоит составить список блюд, которыми хотели бы угощать родных и близких. Так вы узнаете, на чём можете сэкономить и где придётся заплатить больше.
- Сезон. Летом вы можете организовать свадьбу на свежем воздухе в просторной и красиво оформленной беседке. Если у вас есть такая возможность или планируете отпраздновать свадьбу на свежем воздухе, позаботьтесь о дизайне и не забудьте пригласить выездную регистрацию. А в холодные сезоны, безусловно, надо проводить церемонию в банкетном зале, чтобы не было никаких негативных погодных сюрпризов.
- Гости издалека. Планируйте заранее, где вы хотите разместить приезжающих гостей и организуйте свой комфорт и удобство.
- Фотограф и оператор также должны работать в хороших условиях, поэтому выбирайте банкетный зал с достаточным освещением. От этого зависит результат вашей работы, который сохранит значимое событие на долгую память.
- Алкоголь. Уточните у менеджера, нужно ли за него доплачивать. Это поможет сэкономить на общей стоимости банкета.
07 март 2019 /
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