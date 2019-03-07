Полезные свойства белого чая

Белый чай не зря пользуется особым уважением среди ценителей этого напитка. Целебные свойства, преимущества сделали этот вид чая весьма популярным. Но найти качественный чай с такими полезными свойствами сложно. Тонкости сбора, обработки и хранения чайных листьев не всегда соблюдаются на должном уровне, и даже малая ошибка в этом деликатном деле может убить вкус напитка и испортить его полезные свойства.

Этот вид чая изготавливается исключительно из почек и молодых листьев растения, что объясняет его столь высокую пользу. Кроме того, не все чайные кусты подходят для этой цели. Только те, которые растут на больших высотах, в особых климатических условиях, подходят для сбора почек и молодых листьев в элитном сорте и принесут пользу. Иначе - вместо пользы будет вред.

Этот чай заменяет различные лекарства от физических и психологических заболеваний. Древние китайцы считали, что этот отвар обладает особыми свойствами, которых нет в других средствах.

Поскольку белый чай обрабатывается только паром, он сохраняет следующие: