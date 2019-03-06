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Витамины с содержанием цинка для мужчин

В любом возрасте мужчинам надо принимать достаточное количество микроэлементов и витаминов. Получают их, безусловно, с пищей, но когда этих веществ недостаточно, приходится принимать фармацевтические препараты. Современная фармакология предлагает решить эту проблему с помощью разнообразных витаминных комплексов, разработанных специально для мужчин. Квалифицированные специалисты рекомендуют принимать те препараты, которые включают цинк.

Роль этого микроэлемента для организма заключается в следующем:

  • участвует в обменных процессах, выработке гормонов щитовидки;
  • повышает фертильность, влияет на функцию половой системы, желание и либидо;
  • влияет на процесс образования половых клеток;
  • участвует в процессе регулирования уровня тестостерона в крови.

Витамины для мужчин цинк назначаются людям с проблемами фертильности - их назначают в составе комплексной терапии, при проблемах в интимной жизни, в том числе и с зачатием. Они способствуют нормализации процесса сперматогенеза.

Принимать эти цинкосодержащие комплексы рекомендуется, при следующих:

  1. Проблемы половой функции, особенно учитывая, что причиной этого является стресс, недостаток тестостерона.
  2. Снижение работоспособности, усталость.
  3. Для профилактики заболеваний мочеполовой системы (в более взрослом возрасте).
  4. С малым количеством подвижных половых клеток.

Кроме того, стоит отметить следующие преимущества витаминных комплексов с цинком:

  • назначается, при анемии и недостаточной свертываемости крови;
  • для профилактики рака.

Комплексы витаминов и минералов с цинком свободно предлагаются в современной продаже. Но так как эти лекарства считаются редкими, лучше оформить заказ (они приобретаются быстро, что на полках аптек практически не остаются). В этом случае лекарство будет получено вами через определенный промежуток времени, когда вам будет удобно их забрать.

Вы можете сделать покупку онлайн, связавшись с интернет-сайтами, которые продают эти витаминные комплексы. В этом случае витамины будут доставлены почтой или курьером.

06 март 2019 /
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