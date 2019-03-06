Натяжные потолки: свойства, преимущества

Простота монтажа делает стрейч- потолки номером один в отделке различных комнат, а также благодаря их устойчивости к влаге, они используются даже в кухнях и ванных.

Уменьшают высоту потолков, приблизительно на 3 сантиметра - они незаменимы, когда невозможно уменьшить высоту комнат в стандартных квартирах с низкими потолками или если вы хотите сохранить, например, лепку.

Любой светильник может быть установлен на этой поверхности, что очень полезно для нескольких вариантов освещения объектов.

Стрейч-потолок скрывает различны коммуникации и дефекты основания.

При установке, в помещении не требуется специальная подготовка основания. Единственное, что если у него есть потрескавшаяся штукатурка, то лучше её почистить, чтобы она не упала со временем.

Для любого дизайна, будь жилой или рабочий интерьер, есть подвесной потолок, который подходит под сочетания цветов и разнообразных фактур в интерьере, что делает выбор намного проще.

Некоторые производители данных потолков наделяют свои изделия особыми свойствами - например, антибактериальными, что очень важно в тех помещениях, где тщательно должны соблюдаться нормы санитарии.

Долгий срок эксплуатации стрейч-потолков, купить которые можно, например potolokelite.ru, сделает ремонт вашего жилища идеальным. Ведь в таком случае нет надобности белить основания раз или два в год, передвигать имеющиеся в доме атрибуты, укрывать их плёнкой, что требует много времени и усилий.

Натяжные потолки в последние годы пользуются немалым спросом. Разумеется, это связано с их очевидными преимуществами, среди которых стоит отметить следующие:

Все преимущества эластичных потолков полностью компенсируют такой недостаток, как сравнительно высокая стоимость.

С помощью этих конструкций, в помещениях вы можете добиться не только уникального дизайна интерьера, но и весьма необычного освещения. Ведь бывают и многоярусные потолки. Вы можете обратиться к компетентным дизайнерам, которые помогут вам с выбором подходящих изделий и смогу создать действительно эксклюзивный дизайн.