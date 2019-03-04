Чем полезным побаловать ребенка?

Заботливые мамы и папы знают, как качество продуктов влияет на развитие ребенка, поэтому для детского стола стараются готовить полезные, сбалансированные блюда. Но чада – известные привереды. Сладости в кричащей упаковке для них куда привлекательнее серой овсянки. Компромисс между вкусом, натуральным полезным составом и ярким дизайном предлагает компания NL International. В каталоге можно найти угощения для самых разборчивых малоежек и самых требовательных родителей.

Смарт-коктейли

Марка Energy Diet Smart у взрослых давно на слуху – это полноценная еда в удобном формате коктейлей. Многие задавались вопросом: можно ли давать ее ребенку? Это и подтолкнуло НЛ Интернешнл разработать специальную формулу, в которой белки, витамины, минералы, углеводы и другие ценные питательные вещества просчитаны специально для детского организма.

EDшка (так назвали линейку) усилена фосфолипидами и полезными сахарами, обеспечивающими чаду энергию и правильное развитие мозга. Даже особо притязательные мамы и папы могут быть спокойны за состав: все вкусовые и ароматические добавки – натурального происхождения. Мнение специалистов о EDшке можно найти на канале НЛ Интернешнл.

Фруктовые батончики

Пара фруктов в день должны обязательно входить в рацион ребенка: клетчатка, витамины и минералы укрепляют иммунитет и питают клетки растущего организма. Но часто даже природная сладость и сочность не делают их желанным детским лакомством. Гораздо интереснее и насыщеннее вкус фруктов в упругих батончиках Joyfield. Даже нелюбимые ягоды вроде облепихи в миксах звучат совершенно иначе – от такого десерта не откажется ни один маленький сладкоежка.

Гранола

Мюсли себе, малышу – гранолу. Этот сытный злаковый перекус гораздо слаще традиционного завтрака, а его хруст поднимает настроение. Вместе с ним ребенок получает пользу цельнозерновой овсянки, пшеницы, ячменя, орехов и сухофруктов. NL International предлагает есть гранолу, заливая йогуртом или кефиром, или как самостоятельное блюдо – полезная замена так любимым детьми хрустящим снекам.

Мармелад без сахара