Преимущества кератинового выпрямления

В салонах красоты в последние годы посетителям предлагается процедура кератинового восстановления волос. Если вы часто сушите, укладываете волосы по высокой температурой, расчесываете или повреждаете их, то эта процедура предназначена для их восстановления.

Это не только выравнивает пряди, но и уменьшает неблагоприятное воздействие внешних факторов на кудри, локоны. Они становятся стойкими, более плотными и послушными.

Как долго сохраняется выпрямление волос? Всё зависит от того, как проводилась эта процедура. Но, в среднем - от двух месяцев до полугода.

Здесь следует отметить наиболее очевидные преимущества кератинового восстановления и выпрямления. К ним относятся следующие:

создать защитную плёнку, не разрушающуюся под влиянием внешних факторов;

причёска становится гораздо аккуратнее внешне, а также она получает красивый блеск и объём;

процесс укладки будет занимать гораздо меньше времени;

производит глубокое увлажнение и насыщение волос питательными веществами;

локоны и кудри становятся прямыми, без парикмахерских утюжков;

естественный состав средств для выпрямления;

отсутствие агрессивных компонентов;

проблема секущихся кончиков будет решена.

Однако, прежде чем идти в салон или делать эту процедуру на дому, ознакомьтесь с противопоказаниями для её осуществления. Для начала напомним, что кератиновое выпрямление подходит для следующих дам:

Владелиц непослушных локонов. Владелиц озорных кудрей.

В каком случае надо отказаться от проведения данной парикмахерской процедуры? По-словам экспертов, следующих:

Если есть повреждение кожи головы.

Имеются кожные заболевания.

Злокачественные опухоли.

Если имеется склонность к выпадению волос.

Астма и аллергия.

Вредно ли выпрямление и восстановление волос кератиновыми смесями? Всё непосредственно зависит от качества используемой смеси. В основном, отзывы о данной процедуре - положительные. Завитки становятся более послушными, становится легче создавать стиль. Волосы обретают здоровый и шелковистый блеск.

Обращайтесь только к надёжным специалистам в этой области, чтобы ваши ожидания полностью себя оправдали.