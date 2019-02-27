Портативные УЗИ сканеры

Точные диагнозы заболеваний зависят в значительной степени от уровня оснащения клиники или диагностического центра специальным оборудованием для осмотра.

Некоторые устройства имеют довольно много компонентов и сложных конфигураций, которые требуют как минимум много пространства.

Поэтому многие виды оборудования могут занимать значительную часть диагностического отделения (МРТ или КТ, рентгенография и флюорография и прочие). В то же время, когда устройство выходит из строя, очередь людей, которые должны быть проверены, останавливается, что может привести к неблагоприятным последствиям.

В связи с этим, эволюционное направление перехода на портативные и мобильные диагностические приборы полностью целесообразно. Современное портативное ультразвуковое оборудование не уступает стационарным аналогам.

Особенности портативных аппаратов

В обычной больнице оборудование УЗИ расположено в диагностическом отделении, где пациенты в потоке обследуются централизованно. Однако далеко не всегда возможно доставить пациента в это отделение. Эта ситуация актуальна, например, когда пациент находится в тяжёлом состоянии, нет возможности транспортировки, или если есть надобность выполнить хирургическую операцию под контролем УЗИ устройства (выполнение биопсии или пункции перикарда, например).

Кроме того, с их помощью можно проводить УЗИ в машине неотложной помощи.

Портативное устройство, купить которые в Украине можно в каталоге компании RH.UA, может использоваться и в домашних условиях - что также является их очевидными преимуществами.

Помимо того, современные УЗИ- приборы не уступают в плане стационарных характеристик и, следовательно, могут использоваться в диагностическом отделении больницы и, если понадобится, могут быть мобилизованы для других целей.

Преимуществами этих приборов являются их сравнительная мобильность, благодаря чему больница может получать точный диагноз в операционной, родильном отделении, неотложной помощи, специализированных отделениях.

Помимо простоты транспортировки, устройство не зависит от сети электропитания. Однако, стоит учитывать, что они имеют относительно низкую мощность.