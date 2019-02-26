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Здоровые зубы - красивая улыбка

Кальций имеет большое значение для организма человека. Благодаря этому элементу, железо поглощается, суставы и кости укрепляются, восстанавливается сон. При нехватке кальция, может развиться остеопороз, разрушиться зубы, появиться частые судороги. Чтобы восстановить дефицит данного элемента, вы должны принимать препараты на основе кальция.

Например, в последние годы пользуется немалым спросом Кальций Д3. Купить его можно практически в любой аптеке (но надо быть уверенными в её надёжности, чтобы не приобрести подделку). Если же вы привыкли совершать покупки в интернете, поскольку у вас нет достаточно времени на посещение аптек, то можете сделать это на сайте https://calciumd3.ru/article/krasivye_zuby. Здесь предлагается только качественная продукция, с предоставлением сертификатов.

Кальций Д3 относится к форме средств с комбинированными веществами, которые включают кальций и витамин D3. Известно, что этот элемент крайне важен не только для формирования костей, но и, чтобы иметь здоровые зубы.

При приёме внутрь, он полностью всасывается в желудке и кишечнике.

Выведение препарата из организма происходит в течение дня. В то же время нет раздражения слизистой оболочки кишечника.

Более того, данный препарат можно принимать в следующих целях:

  • восполнение дефицита витамина D3 и кальция;
  • назначают в сочетании с другими средствами для лечения и профилактики остеопороза;
  • предотвращение переломов и травм костей, хрящей, суставов.

Таблетки Кальций Д3 назначаются для перорального применения. Средство отличается приятным запахом ментола и цитрусов. Его можно проглотить целиком или разжевать.

Доза устанавливается лишь квалифицированным врачом после обследования пациента.

Дети возрастной группы 5-12 лет должны принимать препарат один или два раза в день. При наличии остеопороза, в сочетании с иными лекарственными средствами, данный препарат вводят в дозе по одной таблетке в сутки.

Когда заметны симптомы передозировки, пациенту отменяют приём средств. Он также должен будет пить много жидкости диету с малым содержанием кальция. В более тяжёлых случаях требуется соматическое лечение и гормоны.

26 февраль 2019 /
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