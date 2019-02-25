Какая красная рыба лучше

Голец

На Руси нарезка из красной рыбы с зеленью, приправленная ломтиком лимона, всегда была во главе стола. И сейчас хозяйки продолжают угощать домочадцев кулинарными шедеврами. Популярность красной рыбы объясняется не только питательными свойствами, но и пользой. Какая красная рыба считается самой полезной?

Голец отличается уникальными особенностями и свойствами. В нем находятся ценные жирные кислоты, которые способствуют поддержанию оптимального уровня холестерина. Так предотвращается развитие сердечных, сосудистых болезней – инсульта, инфаркта. Его потребление в пищу помогает укрепить ногти. Костная ткань начинает лучше усваивать фосфор, кальций. Вместе с тем, плотность тканей увеличивается. В продукте в большом количестве находится кальций, что делает рыбу очень полезной для правильной работы мышц, водного баланса. Польза гольца незаменима для налаживания нервной системы. Проведение нервных импульсов улучшится при помощи входящего витамина В. Он и гарантирует устойчивость к стрессам, умственным нагрузкам, повышается работоспособность.

Семга

В этой рыбе в большом количестве содержится омега-3, а также омега- 6. Только лосось и семга могут похвастаться высокой концентрацией этих элементов. Если потреблять семгу на постоянной основе, то можно обеспечить профилактику тромбофлебита, повысить кровообращение, наладить обмен веществ, деятельность ЖКТ, печени, получить крепкие артерии, повысить иммунитет, улучшить нервную систему. За счет большого количества белка рекомендуется употреблять спортсменам для наращивания мышц. Семгу можно жарить, коптить, солить, использовать в виде начинки для блинов. У нее крайне нежное, питательное и мягкое мясо.

Форель

Затрагивая вкусовые качества, форель ничем не уступает семге. Мясо этой рыбы очень нежное, отличается уникальным ароматом. Оттенок мяса варьируется от лососевого до красного. Данная характеристика зависит от того, где обитает форель, состава воды. Носит второе название – это золотая рыба. Бывает следующих видов: радужная, морская, пресноводная. Считается невероятно питательным продуктом за счет содержания большого количества витаминов, кислот, минералов. Рекомендуется для постоянного употребления, особенно женщинами. Это объясняется тем, что она:

Укрепляет волосы, ногти

Улучшает кожу

Избавляет от сухости, перхоти

Форель идеально сочетается с лимоном, лаймом, а также сливочным соусом. Ее лучше всего запекать с вином, пряными травами, а также сливочном масле.

Кета

По своим вкусовым характеристикам значительно лучше горбуши. Зачастую ее запекают в фольге, чтобы она не стала сухой. В ней также содержится много витаминов, минералов, ценных веществ, которые налаживают работу органов. Из нее готовят как первые, так и вторые блюда, которые, при правильном приготовлении становятся сочными, ароматными, вкусными и очень аппетитными.

Горбуша

Невысокая цена и массовый улов сделали эту рыбу самой популярной в России. На объем жирности влияет место обитания. К примеру, западно-камчатская рыба является менее жирной. Некоторая часть улова применяется для производства консервов, а вот другая – для соления, в мороженом виде. Горбуша считается достаточно доступным продуктом, поэтому применяется для приготовления домашних, ресторанных блюд. Кроме вкусного, ароматного и нежного мяса в рыбе ценится и икра. В горбуше присутствует омега-3, белок, витамины. Еще она быстро усваивается, а за счет высокой питательной ценности на длительное время насыщает.

Какую рыбу выбрать – решать вам. Вся красная рыба полезная, отличается высокой питательной ценностью и рекомендована для систематического потребления.