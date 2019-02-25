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К чему снятся животные - толкование снов с братьями нашими меньшими

Животные часто становятся объектами снов многих людей. Каждое из них имеет свою символику и толкование. Для верной расшифровки сновидения важно вспомнить все обстоятельства сна. Например, были ли животные агрессивными или спокойными, приснился один зверь или много, маленький или большой и так далее.

Дикие животные

Услышать победные крики животных – предвестие скорого успеха в делах. Победить нападающего зверя – к оказанию наяву помощи человеку, который позднее поможет добиться больших высот в карьере.

  • Стадо животных снится к процветанию и исполнению желаний, однако если оно разъярено, то спящему стоит опасаться катаклизмов или политических волнений в стране.
  • Кормить животных – знак удачи и надежды. Разговаривать с ними – к необычному событию в жизни. Звери необычного вида и окраса снятся к необыкновенным событиям или известиям, которые взволнуют спящего.
  • Если приснившиеся животные ласкается – человека ожидают приятные приключения и необычные повороты судьбы.
  • Агрессивное поведение стада животных, попытки нападения – сулит грядущие проблемы или говорит о неуверенности спящего в своих силах. Агрессивное поведение животных во сне указывает на то, что сновидца ожидают значительные перемены в жизни.
  • Много разъяренных и агрессивных зверей говорит о том, что у сновидца есть много завистников, которые распускают сплетни.

к чему снится лев

Лев - является символом величия и силы. Этот зверь предвещает важную встречу, которая окажет влияние на всю жизнь человека. Игривый и добродушный зверь обещает надежную защиту от врагов и помощь в решении проблем.

  • Ласкать зверя в сновидении – знамение грядущей борьбы с лютым врагом или соперником.
  • Испугаться льва – знак опасности.
  • Дрессировать льва – знак, указывающий на то, что сновидцу удастся справиться с трудной задачей и добиться успеха.
  • Бороться с ним – символ того, что у сновидца есть сильный враг. Кто победит во сне, тот и будет лидировать в реальной жизни.
  • Быть во сне покусанным – опасность от преследования влиятельных людей.
  • Быть растерзанным львом – к разорению.
  • Есть мясо льва – сновидца ожидают почести и богатство.
  • Шкура льва – знак успеха и богатства.

Обезьяна. Это животное символизирует хитрого и подлого врага, который льстит сновидцу и притворяется другом. Сон, в котором фигурирует обезьяна, имеет негативное значение и предупреждает о завистниках, лгунах и недоброжелателях.

Лиса – обман со стороны близких людей, хитрость.

Крыса – опасный враг и проблемы.

  • Убить крысу во сне - одержать победу над врагами или неприятностями.
  • Гладить грызуна – знак грядущих неприятностей от близкого человека, которому спящий доверяет.
  • Сдирать шкуру с крысы – человеку удастся обхитрить опасного и хитрого врага.

Крокодил – знак опасности. Предупреждение о возможном столкновении с коварным врагом, который может причинить много боли. 

Слон – встреча с влиятельным и богатым человеком. Ехать на нем – знак большого успеха в работе и бизнесе, а также осуществления всех проектов.

Тигр – такой знак во сне фигурирует только в том случае, если у человека появляется тайный враг.

Олень – к стремительному развитию событий. Сон об олене может предвещать скорую встречу с честным и приятным человеком. Есть во сне мясо оленя – к обогащению.Убить его и забрать себе шкуру – к получению наследства, а также к победе над врагом.

Крот – к обману. Сон может указывать на появление тайных врагов, а также предрекать скорое разоблачение темных дел сновидца, что приведет к ущербу репутации и нарушению планов.

медведь сонник

Медведь – знак того, что у спящего появится повод проявить мужество. Для женщин такой сон может предвещать появление поклонника. Если сновидица кормила его или ласкала – знак хорошей семейной жизни.

Осел – символ упрямства. Ехать на нем верхом или видеть как он бежит – препятствия в пути и задержка в делах. Упасть с него – к убыткам и неприятностям.

Хорек – предупреждение о том, что у сновидца есть много недоброжелателей.

Черепаха – размеренная и спокойная жизнь, уединение, медленное продвижение дел. Большая черепаха снится к счастливой и долгой жизни.

Ёж во сне - к неудачам и надвигающимся проблемам.

Домашние животные

Домашние животные чаще всего предвещают радость и удачу. Если во сне они уходят от человека – это плохой знак. В таком случае в жизни сновидца появятся неприятности.

Голодные домашние животные снятся к проблемам с деньгами. Однако в том случае, если животное было накормлено, то все проблемы в скором времени уйдут. Ласкать домашних животных во сне – к предстоящему трудному, необычному и приятному приключению.

Важно обращать внимание в сновидении на окрас животных:

  • Животные черного цвета – к проблемам и печалям;
  • Белого – радость, успех;
  • Черно-белые – знак необычных стечений обстоятельств, а также непостоянства;
  • Животные рыжего окраса предвещают появление в жизни сновидца поклонника или второй половины.
  • Звери с необычным окрасом шерсти – знак необычных и таинственных событий в жизни.

Корова – чаще всего позитивный символ во сне. Она считается благоприятным знаком, обещающим здоровье и семейное благополучие. Если во сне фигурировало не худое животное, которое пасется на лугу – это знак новых приятных знакомств. Если же приснилось целое стадо коров – это к рутинной работе.

Кошка – соперница, вор, завистник, клеветник, болезнь. Сны о кошках, котах и котятах чаще всего имеют негативный смысл. Если в сновидении удалось избавиться от кошки – это знак победы над врагом или болезнью. Быть поцарапанным кошкой – болезнь затянется. Если приснилась кошачья шкура, то удастся вернуть утраченное.

собака сонник

Собака – друг. Видеть ее – предвестие получения известия от друга, а также встречи с ним.

Лошадь во сне – символизирует храбрость, почет и тяжелый труд. Красивый конь предвещает успех и победу. Скачущая лошадь – исполнение желаний. Покупать лошадь – получение приятных известий и исполнение желаний.

Птицы

Птицы являются предвестниками получения известий или появления гостей. Летающие птицы обещают получение писем и известий. Если они белого цвета, то весть окажется хорошей, а если черного, то наоборот. Ловить или есть птиц – к прибыли и выигрышу. Хищные птицы означают врагов. Если убить их, то спящий победит своих неприятелей.

курица во сне

Курица. Видеть ее или покупать – к семейным хлопотам. Наседка и яйца – прибыль, выигрыш и счастье. Кормить кур – к знакомству с приятными людьми, которые будут полезны для осуществления проектов. Увидеть курицу в доме – к гостям.

Попугай – обман, сплетни. Слышать его крик – предупреждение о кознях врагов и завистников. Кормить его – лживые люди хотят воспользоваться сновидцем в корыстных целях. Много попугаев – знак пустых обещаний и разговоров.

Ворона – убытки, потери, семейные скандалы, опасность, обман, дурные вести.

Орел – целеустремленность, решительность и самоуверенность человека. Если орел во сне вел себя агрессивно, то у человека имеется враг. Если он просто смотрел, то его ожидает покровительство и выздоровление. Иногда сны об орле предрекают обретение богатства и большого успеха.

Воробей – беспокойство, сомнения, заботы.

Голубь – к счастью, веселью и любви.

Лебедь – к верной любви.

Утка – семейное счастье.

Ястреб – жестокость и беспощадность.

рыбы сонник

Рыбы

Рыбы символизируют болезнь, равнодушие, холодность. Мертвая рыба на поверхности воды снится к тому, что желания не осуществляться. Рыба, которая плещется в воде, предвещает получение сюрприза. Увидеть рыбу в своей постели – к болезни.

  • Тухлая рыба – неудачи в делах и личной жизни.
  • Живая. Увидеть рыбу, которая была поймана другими – к болезни, а для женщин – к беременности.
  • Ловить. Ловить рыбу – бесполезная и неблагодарная работа. Если рыбы было наловлено много, то это предвестник большой прибыли. Чем крупнее будет рыба, тем больше будет размер финансовых поступлений.
  • Готовить – к получению выгоды, если во сне были приятные ощущения. Если же во сне были неприятные ощущения и чувства, то он предрекает болезнь.

Мертвые животные во сне

  • Мертвые собаки – предупреждение о разлуке с близким человеком.
  • Мертвая кошка – предвестник ссоры с избранником, а также возможная новость о появлении врага. Если кошка во сне ожила – знак большого количества злых врагов.
  • Мертвые животные черного цвета указывают на то, что в состоявшейся ссоре в реальной жизни сновидца виновен его друг.
  • Умершие звери белого цвета – в ссоре виновен сам сновидец.
  • Мертвые птицы – предвещают избавление от проблем и тревог.

 

Для верной расшифровки сновидения необходимо вспомнить все его детали. Важно также учитывать какие чувства он вызвал. Если у человека были неприятные ощущения, то сон явно имеет негативный значение. Еще в снах про животных большое значение имеет то, проявляли ли они агрессию или были спокойны и благосклонны.

Источник - Интернет журнал о сновидениях Snitsya.com - к чему снится сон?

25 февраль 2019 /
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