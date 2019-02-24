Преимущества онлайн кредитования

Преимуществ онлайн-кредитования имеется немало. В первую очередь стоит отметить удобство выбора наиболее подходящего кредитного продукта. Каждый желающий может взять займ в микрофинансовом учреждении для оплаты услуг, развития бизнеса или покупки товаров. И здесь предоставляется возможность получить деньги довольно быстро, потому что для этого не нужно идти в банк, готовить пакет документов, предоставлять залог и поручителей.

Чтобы взять кредит наличными онлайн, заявка должна быть заполнена правильно. Поэтому вы должны указать, как хотите получать деньги. В настоящее время онлайн-кредиты включают перевод на кредитные карты и электронные кошельки. Что касается электронных денег, они практически ничем не отличаются от наличных. С их помощью в настоящее время люди могут платить за всё: образование, покупку бытовой техники, лечение и прочие.

Кредитные карты, которые мы упоминали ранее, так же популярны, как электронные займы. Некоторые банки даже отправляют их людям по почте. Но наиболее распространенной является другая процедура, при которой кредиты предоставляются малым и средним предприятиям, а также физическим лицам. Таким образом, посещая официальный веб-сайт МФО (например, https://www.creditline.kz/для Казахстана), человек выбирает нужную ему карточку, а затем заполняет форму, вводя информацию о себе и паспортные данные. После этого банк, рассмотрев полученные ответы, решает, можно ли выдать кредит этому лицу и какую сумму лимита лучше установить. Эта процедура, кстати, занимает всего несколько дней, а иногда даже сутки.

Получив одобрение от финансового учреждения, вы должны иметь при себе паспорт или другое удостоверение личности и обратиться в банк. При подписании договора человек получит нужную карту, которую необходимо активировать.

Заполнив заявку на дому со своего компьютера с доступом в интернет, вы избавитесь от надобности идти в банк. Более того, вы можете создать заявку на кредит в Интернете, не приспосабливаясь к фиксированному графику их работы. Также важно, чтобы потенциальный заявитель мог отправить запрос нескольким банкам одновременно, и после получения от них одобрения, сравнить предложенные условия заимствования и выбрать наиболее приемлемые.