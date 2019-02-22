Охранная система видеонаблюдения
Избежать многих конфликтных ситуаций, связанных с хранением материальных ценностей, работой с клиентами и проведением финансовых операций помогут охранные системы видеонаблюдения. Несмотря на то, что специально обученные сотрудники могут привлекаться к дежурству у мониторов, применение технических средств серьезно сократит их штат и сэкономит бюджет предприятия. Потратиться придется лишь на монтаж охранных систем видеонаблюдения и дальнейшее техническое обслуживание.
Высокое качество видеосъемки позволяет использовать ее для установления личности злоумышленников при передаче материалов в органы внутренних дел. Это значительно упрощает процесс установления истины, а также дисциплинирует возможных нарушителей спокойствия, тем самым предотвращая конфликт.
К территориям и помещениям, требующими постоянного контроля относятся:
- Склады.
- Проходные предприятий, входы в офисы.
- Операционные залы расчетно-кассовых центров, кассы, бухгалтерии.
- Офисы (либо их часть), где происходит работа с клиентами.
Установка во многих из них обязательна исходя из местных инструкций по охране.
Что включено в стоимость услуги по монтажу
Общая сумма, в которую обойдется установка состоит из следующих слагаемых:
- Стоимость монтажа видеокамер, зависящая от выбранной модели и места установки.
- Установка видеоглазка, цена которой связана с материалом изготовления двери.
- Цена пусконаладочных работ видеорегистраторов и сервера, зависящая от количества видеоканалов.
- Подключение различных разъемов и настройки аппаратуры.
- Дополнительных факторов (установка муляжа видеокамеры и т.д.).
Более подробную информацию по ценам на монтаж охранных систем можно узнать тут.
Видеонаблюдение от ЧОП «Авангард»
Квалификация сотрудников и успешная работа уже установленных систем является главной причиной, по которой нам доверяют клиенты. Такие серьезные компании как Газпром, Мегафон, группа компаний ВТБ, учебные заведения Администрации Президента – наиболее яркие примеры уверенности в работе ЧОП «Авангард». Помимо всем известных организаций, предприятие произвело установку охранных систем у нескольких сотен средних и мелких заказчиков. Многие из них заключили договора на дальнейшее техническое обслуживание.
Разницы в качестве предоставляемых услуг между грандами отечественного бизнеса и обычными рядовыми компания нет никакой – «Авангард» работает с полной отдачей в каждом случае.
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