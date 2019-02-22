Охранная система видеонаблюдения

Избежать многих конфликтных ситуаций, связанных с хранением материальных ценностей, работой с клиентами и проведением финансовых операций помогут охранные системы видеонаблюдения. Несмотря на то, что специально обученные сотрудники могут привлекаться к дежурству у мониторов, применение технических средств серьезно сократит их штат и сэкономит бюджет предприятия. Потратиться придется лишь на монтаж охранных систем видеонаблюдения и дальнейшее техническое обслуживание.

Высокое качество видеосъемки позволяет использовать ее для установления личности злоумышленников при передаче материалов в органы внутренних дел. Это значительно упрощает процесс установления истины, а также дисциплинирует возможных нарушителей спокойствия, тем самым предотвращая конфликт.

К территориям и помещениям, требующими постоянного контроля относятся:

Склады.

Проходные предприятий, входы в офисы.

Операционные залы расчетно-кассовых центров, кассы, бухгалтерии.

Офисы (либо их часть), где происходит работа с клиентами.

Установка во многих из них обязательна исходя из местных инструкций по охране.

Что включено в стоимость услуги по монтажу

Общая сумма, в которую обойдется установка состоит из следующих слагаемых:

Стоимость монтажа видеокамер, зависящая от выбранной модели и места установки.

Установка видеоглазка, цена которой связана с материалом изготовления двери.

Цена пусконаладочных работ видеорегистраторов и сервера, зависящая от количества видеоканалов.

Подключение различных разъемов и настройки аппаратуры.

Дополнительных факторов (установка муляжа видеокамеры и т.д.).

Более подробную информацию по ценам на монтаж охранных систем можно узнать тут.

Видеонаблюдение от ЧОП «Авангард»

Квалификация сотрудников и успешная работа уже установленных систем является главной причиной, по которой нам доверяют клиенты. Такие серьезные компании как Газпром, Мегафон, группа компаний ВТБ, учебные заведения Администрации Президента – наиболее яркие примеры уверенности в работе ЧОП «Авангард». Помимо всем известных организаций, предприятие произвело установку охранных систем у нескольких сотен средних и мелких заказчиков. Многие из них заключили договора на дальнейшее техническое обслуживание.

Разницы в качестве предоставляемых услуг между грандами отечественного бизнеса и обычными рядовыми компания нет никакой – «Авангард» работает с полной отдачей в каждом случае.