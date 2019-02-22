Твердотопливные котлы Altep: особенности и преимущества

Безопасность, энергоэффективность, простота в эксплуатации и возможность использовать практически любой «доступный под рукой» материал для обогрева: твердотопливные котлы Альтеп Классик Плюс в настоящее время являются одним из наиболее популярных сегментов отечественного рынка отопительного оборудования.

Их высокий спрос за последние годы вовсе не удивительна: агрегат может быть интегрирован в уже оборудованную систему обогрева, и в то же время имеет ряд положительных особенностей, которые оценили как пользователи, так и установщики.

Нюансами производства являются корпус котла, выполненный из сертифицированной конструкционной стали, толщина которой составляет 9 мм. Таким образом: твердотопливные котлы данного отечественного бренда служат 40 и более лет и полностью компенсируют инвестиции.

Конструктивные особенности: благодаря, образно говоря, «превосходному методу сгорания» и аккуратному размещению теплообменника, эффективность котлов Altep значительно выше по сравнению с другими устройствами: фактически, до 88%, котёл на твердом топливе Altep требует минимального присутствия человека: чтобы он загружал топливо в бункер и очищал зольный ящик, когда последний заполняется. Непрерывное сгорание поддерживается автоматически, блок управления регулирует функционирование котла, от подачи угля в реторту посредством винтового механизма до плавного управления скоростью насоса, который нагнетает воздух для сжигания угля. В итоге: данный вид котлов является одним из наиболее надёжных и выгодных устройств, используемых в настоящее время для отопления.

Покупка твердотопливного котла Альтеп Классик Плюс в специализированном магазине означает приобретение не только оборудования, но и широкий спектр услуг - от консультации по выбору до его последующего обслуживание.

Широкий ассортимент позволяет потребителям выбрать котёл длительного горения, без проблем.

Это важно: эти агрегаты также можно использовать в летний сезон для нагрева воды. Серия котлов Altep предназначена для обширного круга потребителей, допускает ручную подачу угля (требуется нагрузка до двух раз в день) и автоматическую.