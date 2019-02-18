Неприхотливые растения для аквариума

Для аквариумистов-новичков большое значение имеет создать домашний пруд, чтобы он был комфортным и безопасным для его обитателей. Помимо рыбы, в водоеме будут находиться растения, моллюски и амфибии - по желанию. Если вы неопытны в данной сфере и точно не знаете, что будет полезным и привлекательным для вашего искусственного водоёма, то сажайте неприхотливые аквариумные растения. Они устойчивы и с лёгкостью переносят изменения особенностей водной среды. Нетребовательны в уходе и в выращивании. Наиболее распространёнными видами являются мхи, папоротники и лиственные растения, среди которых большинство обогащают воду кислородом и могут быть основанием для нереста.

Живой аквариум - это не просто много рыб в нём но и неприхотливые аквариумные растения. Даже с самыми красивыми представителями царства рыб, водоём может показаться пустынным и мрачным, если в нем нет растительности. Не всегда легко разбить зеленый сад под водой, однако, если мы выберем для него сильную флору, забот станет намного меньше.

Им достаточно освещения с интенсивностью 0,3-0,5 Вт/л; Нет надобности организовывать подачу CO2. Нет надобности добавлять удобрения в воду или почву, поскольку они имеют достаточно того, что осталось от рыбы.

Во многих систематических группах присутствуют наиболее выносливые представители.

Разумеется зелёные растения в аквариуме - это отлично, но вы также можете разнообразить цветовую гамму. Увы, многие растения с красными или с цветными узорчатыми листьями немало требовательны к световым и гидрохимическим параметрам.

Если освещена лишь верхняя часть, нижняя часть стебля со временем утрачивает свои листики. Но эту проблему можно решить путем регулярной обрезки и пересадки: обрежьте верхние части стебля и соберите с них новые кусты. Вода для них должна быть теплойчистой, не жесткой, нейтральной или слегка кислой.

Как видите, выбор неприхотливых растений довольно обширен. Применив фантазию, можно будет создать просто сказочные подводные царства. При желании, можно даже обратиться к компетентным экспертам, которые с готовностью вам помогут выбрать подходящие растения.