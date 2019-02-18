» » Неприхотливые растения для аквариума

Неприхотливые растения для аквариума

Для аквариумистов-новичков большое значение имеет создать домашний пруд, чтобы он был комфортным и безопасным для его обитателей. Помимо рыбы, в водоеме будут находиться растения, моллюски и амфибии - по желанию. Если вы неопытны в данной сфере и точно не знаете, что будет полезным и привлекательным для вашего искусственного водоёма, то сажайте неприхотливые аквариумные растения. Они устойчивы и с лёгкостью переносят изменения особенностей водной среды. Нетребовательны в уходе и в выращивании. Наиболее распространёнными видами являются мхи, папоротники и лиственные растения, среди которых большинство обогащают воду кислородом и могут быть основанием для нереста.

Живой аквариум - это не просто много рыб в нём но и неприхотливые аквариумные растения. Даже с самыми красивыми представителями царства рыб, водоём может показаться пустынным и мрачным, если в нем нет растительности. Не всегда легко разбить зеленый сад под водой, однако, если мы выберем для него сильную флору, забот станет намного меньше.

  1. Им достаточно освещения с интенсивностью 0,3-0,5 Вт/л;
  2. Нет надобности организовывать подачу CO2.
  3. Нет надобности добавлять удобрения в воду или почву, поскольку они имеют достаточно того, что осталось от рыбы.

Во многих систематических группах присутствуют наиболее выносливые представители.

Разумеется зелёные растения в аквариуме - это отлично, но вы также можете разнообразить цветовую гамму. Увы, многие растения с красными или с цветными узорчатыми листьями немало требовательны к световым и гидрохимическим параметрам.

Если освещена лишь верхняя часть, нижняя часть стебля со временем утрачивает свои листики. Но эту проблему можно решить путем регулярной обрезки и пересадки: обрежьте верхние части стебля и соберите с них новые кусты. Вода для них должна быть теплойчистой, не жесткой, нейтральной или слегка кислой.

Как видите, выбор неприхотливых растений довольно обширен. Применив фантазию, можно будет создать просто сказочные подводные царства. При желании, можно даже обратиться к компетентным экспертам, которые с готовностью вам помогут выбрать подходящие растения.

18 февраль 2019 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Удобрения atami
Хочу все знать

Удобрения atami

На сегодняшний день решений для питания растений существует огромное количество. Поэтому, потребителям бывает сложно выбрать наиболее подходящее.
Луковицы крокуса
Хочу все знать

Луковицы крокуса

Данное растение является бесстебельным, достаточно неприхотливым и морозоустойчивым. Лепестки окрашены ярко. Растение сразу привлекает к себе внимание.
Как защитить растения от вредителей
Хочу все знать

Как защитить растения от вредителей

Многие садовники сталкиваются с такой проблемой, как насекомые-вредители. Такие существа могут находиться на растении и пожирать его.
Зимний сад – украшение вашего дома
Хочу все знать

Зимний сад – украшение вашего дома

Как хочется, чтобы в доме всегда было летнее настроение. К сожалению, в нашем климате это невозможно. Создать летнее настроение можно с помощью растений и зимнего сада.
Какие бывают сложности в создании ландшафтного дизайна
Хочу все знать

Какие бывают сложности в создании ландшафтного дизайна

Данный процесс невероятно увлекателен, но в то же время сложен. Специалисты говорят, что при создании ландшафтного дизайна необходимо учитывать множество факторов, чтобы результат получился
Растения предупреждаю друг друга об опасности по грибному «интернету»
Хочу все знать

Растения предупреждаю друг друга об опасности по грибному «интернету»

Известно, что высшие растения образуют симбиотические пары с грибами. При этом растения получают часть поглощаемой грибами воды и микроэлементов, а взамен отдают фитогормоны, углеводы и аминокислоты.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Компания Maxi MarketsОсобенности кредита под залог недвижимостиЗаработок в интернетеЛодочный мотор ГладиаторЛампа для сушки ногтейСтойка ресепшн – лицо вашей офисаПервый займ на карту под 0 процентовВесы электронные или механические?


Свежие Статьи
Как космические путешествия влияют на экспрессию генов

Как космические путешествия влияют на экспрессию генов

На Марсе появился «крот»

На Марсе появился «крот»

Войд Волопаса — самое страшное место во Вселенной

Войд Волопаса — самое страшное место во Вселенной

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+