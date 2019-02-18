Крестик из серебра

Серебро - это благородный металл, из которого изготавливаются различные изделия. Даже у наших далеких предков всегда было несколько серебряных принадлежностей: драгоценности, амулеты, столовые приборы и прочее. И с появлением православия, серебряные крестики стали носить на шее все верующие. В настоящее время такая вещь "два в одном": украшение и амулет в некотором роде.

В специализированном магазине (например, https://kristall-shop.com.ua/zerkovnaya-tematikaв Украине) вы можете найти что-то похожее, но гораздо более религиозное, ювелирные крестики. Они играют смешанную роль, в то же время они талисман и красивое и элегантное украшение.

В дополнение к украшению камнями, изделие может иметь рисунок или иной орнамент, что придает ему необычный вид.

Серебряные кресты универсальны и подходят для всех, независимо от пола и возраста. Разумеется, мужчины носят более массивные изделия. Им требуется подходящая цепочка: плотная и с прочной застёжкой. Кроме того, можно использовать изделие на специальном кожаном шнурке.

Кресты многих женщин достаточно элегантны, меньше, чем у мужчин и выглядят красивее. Очень часто эти атрибуты украшают полудрагоценные камни. Это правда, что, выбирая крестик, вы должны связать его с тем, что уже имеется в вашей шкатулочке. Например, с серьгами или кольцом с фианитом разумно надевать крест с подобными декоративными вставками.

Крестики для детей используются в основном, для крещения, но зачастую родители, которые хотят защитить своего ребёнка всеми возможными способами, надевают на его шею маленький религиозный символ. Крестики для малышей - маленькие, имеют закруглённые края и лёгкий вес, не имеют дополнительных декоративных вставок. Дети не нуждаются в украшении - крест необходим для них только как талисман. Кстати, их можно использовать, как подвески, привязанные к браслету или даже для сережек через петли, если их форма позволяют это.

Те, кто считает, что крест является лишь символом веры, покупают их в церквях, монастырях. Они продаются уже освещёнными по особым ритуалам. Советуют не носить их на одежде, а использовать непосредственно на теле. Такие церковные атрибуты не предназначены для декоративных целей.