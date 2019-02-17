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Преимущества профессиональной замены замков

Правильно выбранный и установленный замок во входной двери жилого или рабочего объектов, является гарантией безопасности. В связи с этим, данные процедуры лучше всего поручать профессионалам, обладающим немалым опытом и специальным оборудованием, требуемыми для качественного результата.

Установка замка может понадобиться в следующих случаях:

  • При покупке новой жилплощади. В целях безопасности целесообразно сменить механизм блокировки, даже если вы купили апартаменты в новостройке.
  • Если вы потеряете свою связку ключей. Многие граждане в таком случае прибегают к службе замены дверных замков, чтобы защитить своё жильё от недоброжелателей.
  • Механизм блокировки сломан. В данном случае вход будет сложным, поэтому понадобится срочная замена замка.
  • Попытки открыть замки грабителями. Возможно, что они попытаются заново проделать это, и поэтому по соображениям безопасности целесообразно сменить замок на более надёжный.

Кроме того, может понадобиться замена запирающего механизма, если дверь была уже открыта кем-то посторонними.

Почему следует связаться с экспертами? Это предоставляет немало преимуществ заказчикам:

  • Ппрофессиональный подход. Когда к вам приедет мастер, он сможет оценить тип механизма, сравнить его с моделью и опциями дверной конструкции, а затем сделает замену. Кроме того, у специалистов имеется всё необходимое оборудование, гарантирующее высокое качество работы.
  • Сохранение целостности конструкции входной двери. В связи с тем, что мастер использует инструменты, после выполнения работ владельцам не придётся ремонтировать дверь.
  • Универсальные характеристики. Специалисты устанавливают кодовые замки, врезные и накладные в любую модель дверных полотен.
  • Нет дополнительных расходов. Иногда вполне достаточно будет заменить блокирующую личинку. В этом случае плата за услуги будет очень низкой.
  • Нет ограничения по времени. Службы по замене замков обычно работают 24 часа в сутки, и поэтому вы можете обратиться к специалисту, чтобы получить помощь, даже поздно ночью.
17 февраль 2019 /
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