Стойка ресепшн – лицо вашей офиса

Трудно переоценить значимость стоек ресепшн в любой сфере
бизнеса. Данный атрибут мебели встречает клиентов в офисах, салонах красоты,
медицинских учреждениях, отелях, банках и т.д. Иногда от него зависит то, насколько
комфортно потенциальным клиентам или просто посетителям было общаться с
администратором, и захотят ли они воспользоваться их услугами.
Хотя стойки ресепшн используются практически во всех сферах
бизнеса, не все понимают важность этой темы. Их основные функции могут помочь
оценить:
создание положительного впечатления. Ведь именно эти
стойки посетители видят первыми. Следовательно, они должны быть
функциональными, привлекательными внешне, солидными, а также должны быть
совместимы с общим стилем учреждения;
разграничение доступа. С помощью данных атрибутов
помещение делится на два пространства: рабочая зона и зона ожидания. Таким
образом, менеджер может выполнять свои задачи, даже если в комнате есть
клиенты, которые ждут специалистов;
обустройство рабочего пространства менеджера. Ведь данный
работник не только встречает клиентов, но и делает звонки, работает с
документацией.
Независимо от сферы деятельности компании и её финансовых
возможностей, существуют требования, которые следует принимать во внимание, при
выборе этих атрибутов. К ним относятся следующие:
Современный и презентабельный стиль. По данным критериям и
судят о всей компании;
Оформление в фирменных цветах и / или фирменных логотипах.
Поэтому - целесообразно заказать изготовление данных атрибутов у специалистов.
Актуальность. Стойка должна быть выполнена в соответствии
с основными тенденциями моды. И не нужно дифференцировать её от общего дизайна
помещения. Вы не можете купить атрибут для приёмной, который кажется очень
дорогим или наоборот, дешевым в контексте остальной части дизайна пространства. Но в то же время стойка,
которая кажется немного дороже, чем другие предметы вокруг нее, создаст
положительное впечатление.
Удобство. Приемная - это место работы, где работник
компании проводит почти весь свой рабочий день. Поэтому нужно, чтобы всё
оборудование было размещено на столе, было предусмотрено место для бумаг, и
обязательно - наличие свободного пространства.
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