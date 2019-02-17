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Стойка ресепшн – лицо вашей офиса

Трудно переоценить значимость стоек ресепшн в любой сфере бизнеса. Данный атрибут мебели встречает клиентов в офисах, салонах красоты, медицинских учреждениях, отелях, банках и т.д. Иногда от него зависит то, насколько комфортно потенциальным клиентам или просто посетителям было общаться с администратором, и захотят ли они воспользоваться их услугами.

Хотя стойки ресепшн используются практически во всех сферах бизнеса, не все понимают важность этой темы. Их основные функции могут помочь оценить:

  • создание положительного впечатления. Ведь именно эти стойки посетители видят первыми. Следовательно, они должны быть функциональными, привлекательными внешне, солидными, а также должны быть совместимы с общим стилем учреждения;
  • разграничение доступа. С помощью данных атрибутов помещение делится на два пространства: рабочая зона и зона ожидания. Таким образом, менеджер может выполнять свои задачи, даже если в комнате есть клиенты, которые ждут специалистов;
  • обустройство рабочего пространства менеджера. Ведь данный работник не только встречает клиентов, но и делает звонки, работает с документацией.

Купить такие стойки на заказ вы можете в компании «Московский Ресепшн» http://mosreception.ru/.

Независимо от сферы деятельности компании и её финансовых возможностей, существуют требования, которые следует принимать во внимание, при выборе этих атрибутов. К ним относятся следующие:

  1. Современный и презентабельный стиль. По данным критериям и судят о всей компании;
  2. Оформление в фирменных цветах и / или фирменных логотипах. Поэтому - целесообразно заказать изготовление данных атрибутов у специалистов.
  3. Актуальность. Стойка должна быть выполнена в соответствии с основными тенденциями моды. И не нужно дифференцировать её от общего дизайна помещения. Вы не можете купить атрибут для приёмной, который кажется очень дорогим или наоборот, дешевым в контексте остальной части дизайна пространства. Но в то же время стойка, которая кажется немного дороже, чем другие предметы вокруг нее, создаст положительное впечатление.
  4. Удобство. Приемная - это место работы, где работник компании проводит почти весь свой рабочий день. Поэтому нужно, чтобы всё оборудование было размещено на столе, было предусмотрено место для бумаг, и обязательно - наличие свободного пространства.
17 февраль 2019 /
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