Чтобы поддерживать перманентный маникюр подольше, специалисты используют особую УФ-лампу, которая обеспечивает адекватную и качественную сушку ногтей. Только посредством УФ-лучей, которые покрывают женские ногти, они обретают высокую прочность. Посещение салонов красоты для наращивания, использование различных инструментов для покрытия ногтей в настоящее время - недешёвое удовольствие. Вот почему многие женщины начали учиться маникюру, чтобы смогли сделать это самостоятельно. Кроме того, женщины стали покупать ультрафиолетовые лампы, потому что с любым гелевым покрытием процедура перманентного маникюра дома будет гораздо дешевле, чем у специалистов.

Перед покупкой такого устройства, как УФ-лампа для сушки ногтей, вы должны знать все его достоинства и недостатки. Начнём с первых. Они включают следующее:

Очень разумные цены. Они универсальны. Их возможно использовать дома и в салонах. Они представлены в обширном ассортименте.

Вы можете найти подходящую лампу для сушки ногтей не только в магазинах вашего города, но и в интернете - например, https://new-stylenails.com.ua/.

Однако, стоит отметить и недостатки - это, прежде всего, осторожность, при использовании данного устройства. Вы должны быть осторожны, чтобы не дать ей сломаться, потому что она содержит ртуть. Ещё одним недостатком является кратковременное использование УФ-ламп. Спустя определённое время после использования, их свет начинает тускнеть. При таком недостатке устройства, рекомендуется менять УФ-лампу каждые шесть месяцев.

Более того, существует мнение, что использование этих устройств опасно для здоровья пользователей. Однако, эта информация не нашла своего подтверждения.

Светодиодные лампы

В последние годы светодиодные (LED) лампы стали новым устройством для сушки ногтей.

Этот прибор питается от светодиодов. Он может намного сократить продолжительность сушки ногтей, энергозатраты, и поэтому процедура безопасна.

Ключевые преимущества LED лампы следующие: