Защита гостиной от насекомых, пыли и пыльцы растений представляется чрезвычайно важной, когда окна открываются в теплое время года. Стандартные противомоскитные сетки прекрасно помогают в решении этой проблемы. Однако для владельцев кошек и других домашних питомцев, имеющих доступ к окнам, более важно предотвратить их выпадение на улицу. Для этого необходимо приобрести нечто более безопасное, чем нейлоновое полотно в пластиковой оправе. Отличным вариантом является антикошка - один из видов москитных сеток.

Типичная москитка, которая считается хорошим препятствием для насекомых, не рассчитана на высокие нагрузки. Рамные крепления не выдерживают вес взрослой кошки, которая опирается на них или прыгают, и сетчатое полотно легко разорвется под острыми когтями.

Сетка антикошка, купить которую можно тут, также имеет определённые преимущества. Среди них стоит отметить следующие:

Высокопрочные материалы, от полиэстера до нержавейки. Усиленная рама. Детали ПВХ заменены алюминиевыми профилями. Надёжная посадка по периметру окна.

Такой вид антимоскитной сетки противостоит не только под воздействием кошачьих когтей, но и под клювом мелких птичек, которые удаляют липких насекомых из ячеек.

Имейте в виду: часто сетку на окна для питомцев оборудуют дополнительной перекладиной. Это позволяет уменьшить прогиб полотна, когда когда животное прыгает или опирается на него.

В основном, Антикошка изготавливается из тёмных материалов. Животные воспринимают это, как препятствие.

В дополнение к повышенной прочности, данные изделия имеют следующие очевидные преимущества:

универсальность. Совместима с металлическими, алюминиевыми и деревянными окнами - современными или устаревшими.

всегда можно заказать подходящие размеры.

не препятствует проникновению солнечного света.

не требует особого ухода. Для этого вполне достаточно губки и мыльного раствора.

Есть только два недостатка. Во-первых, стоимость выше, чем стандартной версии. Второе - возможность пропускать мелких насекомых - в изделиях с более крупными ячейками.