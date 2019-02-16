При выборе одежды для ребенка или текстиля для детской комнаты важно не ошибиться с тканями. Существуют специальные детские ткани. Но что же они собой представляют и как их выбрать?

Чтобы правильно выбрать детские ткани (например, в интернет-магазине https://detskie-tkani.com.ua/в Украине), необходимо понять, каковы их отличия от других. Прежде всего, она должна быть удобной, приятной для тела и иметь ряд особенностей, включающий следующие:

воздухо- и влагопроницаемость;

гипоаллергенность;

износостойкость;

экологическая безопасность.

Хлопковый трикотаж в настоящее время является наиболее распространенной в производстве детских принадлежностей: он имеет все положительные особенности хлопчатобумажных тканей, отлично растягивается и удобен в использовании.

Синтетические материалы не являются хорошим выбором ткани для детской одежды. Однако современные производители уже давно могут создавать действительно качественные материалы.

При выборе трикотажа для ребенка лучше отдавать предпочтение вещам с небольшим процентом эластана. Они сидят лучше и меньше растягиваются.

Микрофибра - это синтетическая полиэфирная или полиамидная ткань. Она имеет все характерные особенности натуральных тканей. Более того, она не выцветает, не деформируется и обладает противогрибковыми свойствами. Из неё шьют детские халатики, бельё, толстовки, штанишки и прочие.

Флис - тоже популярен среди детских тканей. Он лёгкий, гипоаллергенный, долговечный и дышащая. Флис хорошо удаляет влагу снаружи и, когда он влажный, не теряет своих утепляющих свойств. В настоящее время, когда ребёнок выбирает теплую одежду зимой и в межсезонье, родители все чаще предпочитают именно флис.

Из тканей, которые относятся к категории «детские», праздничные костюмы шьются очень редко. Эти предметы одежды предназначены для повседневного использования и выглядят очень просто. Однако не пытайтесь наполнить шкаф ребенка тканями, которые на 100% натуральны. Детская одежда для особых случаев также может быть изготовлена из смешанных или синтетических тканей (если у ребёнка нет аллергии).