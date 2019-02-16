Искусственный акриловый камень в интерьере

Искусственный акриловый камень - это современный
материал, нашедший своё обширное применение для создания столешниц, раковин,
поверхностей стен и других элементов интерьера. Появившись относительно
недавно, он быстро набирает популярность среди потребителей- наших
соотечественников, которые участвуют в организации своего жилища и среди
опытных дизайнеров.
Однако у многих потребителей все же возникают
сомнения в качестве данного материала. Это непосредственно связано с простотой
его состава.
Преимуществ акрилового камня включают следующее:
Высокая стойкость к повреждениям, благодаря чему, эти изделия
трудно сломать или разрушить.
Если повреждение произошло, то отремонтировать
его посредством полировки вовсе не сложно. В любом случае, всегда можно будет
заменить часть изделия, не оставляя следов восстановления.
Устойчивость к влаге. В структуре акрила нет пор,
что исключает возможность проникновения влаги в изделие. Раковины и столешницы
из данного искусственного материала не деформируются под действием влаги, что
делает их безупречным решением для организации кухонь или ванных.
Гигиена: качество, в том числе не пористая
структура материала. Поэтому неудивительно его использование для производства
мебели в учреждениях здравоохранения,
где крайне необходимо соблюдение санитарных норм.
Устойчив к колебаниям температуры.
Экологическая безопасность. В составе акрила нет
токсичных химических компонентов, что гарантирует полную безопасность для
окружающих. Благодаря возможности сохранять тепло на поверхности, подоконники и
мебель из данного искусственного материала идеально подходят для детских
комнат.
Обширный ассортимент продукции.В современной
продаже (например, https://corian812.ru/)
представлен большой спектр моделей, отличающихся по оттенкам, текстуре и прочим
параметрам. Широкий выбор образцов даёт возможность выбрать вариант, который
может придать привычному интерьеру характеристики авторского дизайна.
Приобрести акриловый камень стоит только в специализированных
торговых точках, где предлагаются только качественные товары.
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