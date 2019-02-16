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Искусственный акриловый камень в интерьере

Искусственный акриловый камень - это современный материал, нашедший своё обширное применение для создания столешниц, раковин, поверхностей стен и других элементов интерьера. Появившись относительно недавно, он быстро набирает популярность среди потребителей- наших соотечественников, которые участвуют в организации своего жилища и среди опытных дизайнеров.

Однако у многих потребителей все же возникают сомнения в качестве данного материала. Это непосредственно связано с простотой его состава.

Преимуществ акрилового камня включают следующее:

  • Высокая стойкость к повреждениям, благодаря чему, эти изделия трудно сломать или разрушить.
  • Если повреждение произошло, то отремонтировать его посредством полировки вовсе не сложно. В любом случае, всегда можно будет заменить часть изделия, не оставляя следов восстановления.
  • Устойчивость к влаге. В структуре акрила нет пор, что исключает возможность проникновения влаги в изделие. Раковины и столешницы из данного искусственного материала не деформируются под действием влаги, что делает их безупречным решением для организации кухонь или ванных.
  • Гигиена: качество, в том числе не пористая структура материала. Поэтому неудивительно его использование для производства мебели в учреждениях здравоохранения, где крайне необходимо соблюдение санитарных норм.
  • Устойчив к колебаниям температуры.
  • Экологическая безопасность. В составе акрила нет токсичных химических компонентов, что гарантирует полную безопасность для окружающих. Благодаря возможности сохранять тепло на поверхности, подоконники и мебель из данного искусственного материала идеально подходят для детских комнат.
  • Обширный ассортимент продукции.В современной продаже (например, https://corian812.ru/) представлен большой спектр моделей, отличающихся по оттенкам, текстуре и прочим параметрам. Широкий выбор образцов даёт возможность выбрать вариант, который может придать привычному интерьеру характеристики авторского дизайна.

Приобрести акриловый камень стоит только в специализированных торговых точках, где предлагаются только качественные товары.

16 февраль 2019 /
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