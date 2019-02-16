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Как выбрать фейерверк

Фейерверк стал для большинства наших соотечественников неотъемлемым атрибутом Нового года. Однако, далеко не всем нам известно, как выбрать наиболее безопасный фейерверк, чтобы доставить своим близким много удовольствия, позитивных эмоций в праздничные дни.

Для выбора соответствующих пиротехнических изделий, вам просто нужно пойти в специализированный магазин. Или даже - совершить покупку в интернете. При этом, необходимо принимать во внимание определённые особенности, чтобы не покупать некачественные товары.

Прежде всего, вы должны принять во внимание упаковку. Она должна быть целой, без повреждений. Наличие пятен на бумажных упаковках является признаком насыщения пиротехники. Лучше отказаться от покупки таких товаров, поскольку они могут не работать.

Кроме того, на упаковке лучших недорогих фейерверков должен быть знак качества качества, подтверждающий их безопасность. Помимо того, на упаковке указывается срок полезного использования.

Внимательно посмотрите, чтобы срок выбранных пиротехнических изделий не истёк. Среди прочего, на упаковке отмечается количество возможных залпов, высота салюта, калибр, эффекты и продолжительность.

Кроме того, вы должны почитать прилагаемые инструкции. Даже если товар производится за границей, к нему обязательно должна быть приложена инструкция на русском языке. Не внимательно изучая правила эксплуатации и меры безопасности, лучше не зажигать фейерверк.

Также постарайтесь покупать эти пиротехнические изделия в специализированных магазинах, так как предлагаемые здесь товары регулярно проверяются с точки зрения качества и являются сертифицированными. Откажитесь от покупки салютов в непроверенных торговых точках, даже по очень низким ценам - здесь очень высок риск покупки контрафактной продукции. В любом случае необходимо убедиться, что товар имеет сертификат качества.

И, разумеется, желательно купить фейерверк заранее, даже если ещё нет праздничного настроения. Дело в том, что в это время цена этих товаров вполне доступная, и ассортимент обширен.

16 февраль 2019 /
Хочу все знать
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