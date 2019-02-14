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Смена собственника товара на ТЛС

Переоценка товара - довольно часто встречается в контексте современности. Это решение является оптимальным во многих случаях.

В последние годы смена собственника товара на ТЛС - не редкость. Это явная причина для переоценки. В качестве основы для начала процедуры может служить следующий список документов: новый договор, подтверждающий сотрудничество нового владельца товара с предыдущим получателем; Новый счет, выставленный последним владельцем и прочие.

Названный алгоритм может быть выходом, если следует заменить получателя товара, который в текущее время находится на территории лицензированного таможенного склада. Это допустимо, при расторжении договора и заключения нового.

Процедура, в основном, инициируется владельцем актива. Продление возможно лишь, при наличии стандартного комплекта документов. Речь идет о письменном согласии нерезидента, письме от первоначального получателя о расторжении договора, новом договоре, счетах и рекомендациях банка.

Передекларация в названных ситуациях производится посредством подготовки новой декларации. Поскольку старый документ не проходит этап отмены, новая декларация ссылается на предыдущую. Кроме того, проходит процедуру регистрации в реестре на складе таможенных лицензий.

Переоценка предъявляется ещё и, если при размещении товаров на ТЛС был обнаружен факт превышения объёма, по сравнению с отмеченным в прилагаемой документации. Помимо этого, процедуру можно провести, если информация о заявленных товарах не соответствует реальности. В таком случае вы можете позвонить таможенному представителю, который несёт ответственность за борьбу с нарушением закона и контрабандой. Первоначально производство основано на факте несоблюдения и разрешения. Далее выполняется и передекларации.

Если на момент поступления товара на склад предоставляются и уточнения, то нет необходимости переиздавать декларацию.

Смена собственника - очень популярная процедура в последние годы. Ведь всегда есть риск форс-мажорных обстоятельств для всех - для поставщика и получателя.

14 февраль 2019 /
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