Машинки игрушки

Каждый мальчишка мечтает, чтобы у него в тумбочке стояла настоящая реалистичная машина. Пожарная машина игрушка из интернет-магазина позволит развить пространственное воображение, память, сообразительность и примет активное участие в сюжетно-ролевых играх.

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Пожарная машина игрушка

В онлайн каталоге магазина имеются несколько вариантов пожарок. Каждая из них напоминает небольшой грузовик, оснащенным всем необходимым для тушения пожара. Дополнительные аксессуары представлены раздвигающейся лестницей, спасательной корзиной и звуковой помпой. Конечно же в наборе нашлось место емкости для воды и пожарного шланга.

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Игрушки от интернет-магазина Umall

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