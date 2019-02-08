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Как выбрать камеры видеонаблюдения для улицы?

Суровые зимние погодные условия создают много проблем для работы оборудования безопасности, которое используется на улице. Могут ли ваши уличные камеры видеонаблюдения им противостоять? А вы подумали про экстремально жаркое лето?

Не волнуйтесь, компания Dahua - известный производитель оборудования для видеонаблюдения - подготовила для вас несколько простых советов о том, как правильно выбрать видеокамеры для наблюдения на улице. И вот на что следует обратить внимание:

Степень защиты по классификации IP (International Protection)

Уделите внимание степени защиты оборудования, которая обозначается буквами IP и двумя цифрами. Это самый простой способ определить, может ли данная камера видеонаблюдения работать на улице. Значения IP65, IP66, IP67 и IP68 означают полную защиту от попадания внутрь корпусов устройств пыли и различную степень защиты от попадания в них воды. Если видеокамере не повредит попадание струй воды, ей присваивается рейтинг IP65, если устройство можно погружать в воду на глубину до 1 метра, указывается рейтинг IP68. Большинство видеокамер наблюдения Dahua сертифицированы в соответствии с рейтингом IP67. Если вы планируете использовать IP-камеры видеонаблюдения на открытом воздухе, важно уделить внимание правильно подобранным креплениям и способам монтажа.

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Рабочая температура

Даже если видеокамера наблюдения сконструирована с целью использования вне помещений и защищена от атмосферных осадков и пыли, она может не работать при определенных температурах - слишком высоких или слишком низких. Обязательно проверьте рабочие температуры видеокамер наблюдения, которые вы планируете установить, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим потребностям. Большинство уличных камер видеонаблюдения могут работать при температуре до -30° по Цельсию. Однако, есть устройства, специально разработанные для холодного климата, которым не страшна температура -40° по Цельсию.

Также важно отметить, что даже те камеры видеонаблюдения, которые предназначены для наружного использования, необходимо устанавливать в защищенном от атмосферных воздействий корпусе. Им также может потребоваться нагреватель для стабилизации температуры внутри корпуса на случай сильных морозов.

Нагревательные элементы

Для эксплуатации в странах с холодным климатом лучше всего выбрать камеры со встроенными нагревателями. Эта функция позволяет камерам выдерживать экстремально низкие зимние температуры. Камеры со встроенными нагревателями потребляют больше энергии. Например, уличные видеокамеры наблюдения от Dahua, которые предназначены для использования при температуре -40º по Цельсию или ниже, оснащены встроенным нагревателем.

Стеклоочистители

Для эффективного функционирования в дождь и снег камеры видеонаблюдения оснащаются встроенными стеклоочистителями. Эта функция гарантирует, что объектив видеокамеры будет автоматически очищаться от воды и загрязнений, поэтому качественное видео вы получите независимо от погодных условий.

Допуск напряжения

Последняя рекомендация может показаться необычной, но защита от перенапряжения является важной для уличных камер спецификацией, которая, к сожалению, часто игнорируется. Многие камеры видеонаблюдения Dahua могут выдерживать колебания напряжения до 25%, что важно для эксплуатации оборудования вне помещений, поскольку условия окружающей среды могут влиять на источник питания. Для усиленной защиты можно найти специальные камеры видеонаблюдения с защитой от молнии.

Правильный выбор камеры видеонаблюдения и креплений поможет предотвратить будущие проблемы и сэкономит ваше время и деньги. Для этого случше всего обратиться в надежный интернет-магазин https://worldvision.com.ua/videonabludenie/

08 февраль 2019 /
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