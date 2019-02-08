Музей Гуггенхайма является одним из знаменитых и посещаемых в мире. Он расположен в испанском городе Бильбао. Здесь проводится огромное количество выставок иностранных и местных художников, которые проводятся регулярно.

Музей Гуггенхайма начал свою успешную деятельность с 1997 года. Практически сразу же после открытия он стал одним из наиболее уникальных и эффектных зданий, выполненных в стиле конструктивизма.

Знаменитый современный архитектор Филипп Джонсон назвал его лучшим зданием, возведённым в настоящее время.

Музей Гуггенхайма построен на побережье и реализует абстрактную идею создателя. Он выглядит, как удивительный космический корабль будущего, который, как может показаться другим, может быть использован для межпланетных странствий.

Это здание в испанском Бильбао внешне напоминает многие работы скульптора Гери - который его спроектировал - и образован очень мягкими контурами. Сам скульптор много раз утверждал, что такая нерегулярность кривых требуется для того, чтобы здание ловило и преломляло солнечные лучи. При создании проекта этого музея использовалась автоматизированная система проектирования.

Ещё одна характерная черта: здание покрыто титановыми листами, общая квадратура которых составляет около 24 тысяч метров.

В этом музее в 2006 году была проведена выставка, посвящённая русской живописи.

Многие посетители данного здания подчёркивают, что здесь нужно быть подготовленными заранее. Детям, с большой долей вероятности, здесь не будет интересно. Чтобы понять и оценить современное искусство, посетителям необходимы хотя бы базовые знания по истории искусства.

Посетителям необходимо чётко понимать, что этот музей имеет значительные отличия от многих других всемирно известных, как элегантный Лувр и великолепный Эрмитаж. Это своего рода культурно-развлекательный комплекс.

Если вы будете хорошо подготовлены к посещению выставок в данном здании в испанском Бильбао, то без сомнения, вы получите огромное удовольствие и совершенно новые впечатления, которые не будут стерты из вашей памяти надолго.